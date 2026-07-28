Si eres de las personas que no responde los mensajes de WhatsApp con inmediatez o te cuesta trabajo pensar en respuestas acertadas, hay una buena noticia y es que la IA puede ayudarte con esta complicada tarea.

Y es que gracias a Meta AI ahora es posible que pongas en orden tus chats y mensajes en todo momento, así ya no dejarás “en visto” a nadie y tus respuestas estarán bien redactadas.

Si quieres aprender a responder tus mensajes de WhatsApp con ayuda de la IA, sigue leyendo porque en Tech Bit te decimos cómo lograrlo.

Utilizar Meta AI para responder tus mensajes de WhatsApp es fácil y seguro. Foto: Unsplash

Leer también Cómo distinguir un cargador pirata de celular

¿Cómo responder tus mensajes de WhatsApp con Meta AI?

De acuerdo con WhatsApp, Meta AI no solo es un aliado eficiente para generar imágenes, videos y stickers, pues también funciona para editar y redactar mensajes adaptables a diferentes tonos y estilos, dependiendo del contexto de tus conversaciones y tu personalidad.

Si vas a utilizar esta IA para crear respuestas para tus contactos, debes saber que se trata de una herramienta completamente segura. En el Centro de ayuda de WhatsApp se indica que los mensajes que compartas con ella no serán utilizados por el sistema de la app y permanecerán protegidos de terceros y amenazas.

[Publicidad]

Para utilizarla, haz lo siguiente:

Entra al chat en el que se encuentra el mensaje que quieres responder.

Búscalo y mantenlo presionado hasta que el menú de opciones se despliegue.

Presiona el ícono de doble flecha para reenviarlo a Meta AI.

Posteriormente, pídele que te ayude a generar una respuesta. Por ejemplo: “redacta un mensaje breve para decirle a mi amiga Ivonne que no podré ir a la fiesta de su hermana”.

Cuando el chatbot te dé el texto, puedes editarlo y adaptarlo a tu estilo y el lenguaje que comúnmente utilizas.

Envía el mensaje a tu contacto y ¡listo!

Aunque WhatsApp asevera que esta función es segura, te recomendamos eliminar el historial de mensajes que mantengas con Meta AI para evitar posibles riesgos.

Pídele a Meta AI que te ayude a formular mensajes concisos. Foto: WhatsApp

¿Cómo leer y responder mensajes de WhatsApp con IA de manera segura?

Para reforzar tu privacidad al leer y responder mensajes con IA, la herramienta “Tratamiento privado” puede ayudarte:

[Publicidad]

Ve a los Ajustes de WhatsApp y toca “Chats”.

Entra en “Tratamiento privado” y activa la función.

De acuerdo con WhatsApp, al habilitarla tus mensajes estarán protegidos en todo momento, sobre todo cuando le pidas a Meta AI que te ayude a resumirlos o redactar respuestas.

¡Aprovecha este truco para ponerte al día con tus mensajes y actividades de WhatsApp! Solo recuerda utilizarla con moderación y siempre procurando tu privacidad.

Mejora la privacidad de tus mensajes de WhatsApp con la función "Tratamiento privado". Foto: Captura de pantalla

Leer también ¿Qué pasará con las inscripciones de los alumnos con Pase Reglamentado en la UNAM?

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters