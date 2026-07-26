La privacidad es un aspecto fundamental en las aplicaciones de mensajería, por lo que es probable que en algún momento hayas bloqueado a una persona de WhatsApp o que un contacto te ha bloqueado a ti.

Si bien hay muchos motivos por los que esta acción sucede, existen contextos en los que podría ser necesario averiguarlo, por ejemplo, para motivos del trabajo o situaciones urgentes.

¿Cómo saberlo? Simplemente revisa estas señales que en Techbit te compartimos.

¿Cómo saber si un contacto te bloqueó en WhatsApp?

La función "Bloquear" de WhatsApp no sólo evita que recibas mensajes o llamadas molestas, sino que también puede protegerte de contactos que buscan afectar tu ciberseguridad.

Ya en el uso cotidiano, puede suceder que alguien te bloquee simplemente porque ya no existe un motivo para mantener la comunicación. En tales casos, hay 7 señales te ayudan a descubrirlo:

Si le escribes al contacto, los mensajes se mostrarán con el doble tic gris, y dejarán de aparecer las palomitas azules. Si su foto de perfil ya no te aparece, es otra señal. Aunque es probable que la persona también haya cambiado su configuración. Si ya no te salen las actualizaciones de estados; de igual manera, puede ser que la persona haya cambiado la configuración. Si no recibe tus mensajes ni entran las llamadas, como cuando no se tiene conexión a Internet. Deja de aparecerte la leyenda "En línea", a menos que la tenga desactivada. Si administras o creas un grupo, y no puedes agregar a esa persona. Si te deja de aparecer la última hora de conexión.

Según explica Meta en su blog, cuando una persona te bloquea ya no puedes hacer nada en la aplicación para evitarlo.

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Y si bien las anteriores señales pueden ayudarte a confirmarlo o descartarlo, lo mejor siempre es establecer una comunicación presencial antes de hacer suposiciones.

¿Ya verificaste que te bloquearon? Respeta la decisión de la otra persona.

Si una persona te ha bloqueado en WhatsApp, dejarán de aparecer las palomitas azules. Foto: Magnific

Leer también Paso a paso: Cómo saber quién te tiene agregado a WhatsApp

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Truco extra para comprobar si te bloquearon en WhatsApp

Entra al chat de la persona y toca su nombre en la parte superior.

Da clic en “Cifrado” y espera a que se ejecute la acción.

Si te sale el mensaje “Completa la verificación de otra manera”, significa que el contacto te ha bloqueado o que su cuenta ya no está disponible en WhatsApp.

¿Cómo bloquear a un contacto de WhatsApp?

Finalmente, si eres tú quien desea bloquear a una persona, realiza los siguientes pasos para evitar que te siga enviado mensajes o llamadas:

Accede a "Ajustes" en WhatsApp y ve a “Privacidad”.

Selecciona “Contactos” y posteriormente “Cuentas bloqueadas”.

Presiona el ícono de la esquina superior derecha y luego el contacto que quieres bloquear.

Repite el paso anterior si necesitas bloquear a más usuarios.

Otro método con atajos es el siguiente:

Abre la conversación del contacto que deseas bloquear.

Da clic en el ícono de los tres puntos de la esquina superior derecha y oprime “Más”.

Pulsa “Bloquear”, y si es necesario, presiona “Reportar a WhatsApp”.

Finalmente, selecciona “Bloquear”.

Si un contacto de WhatsApp te bloquea, la verificación de extremo a extremo se anula. Foto: Captura de pantalla

Recuerda que WhatsApp no te informa si has sido bloqueado, pero sí puede ayudarte a averiguarlo con estas señales .

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