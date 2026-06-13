WhatsApp cuenta con diversas herramientas que facilitan la comunicación diaria, pero también tiene otras que no son aprovechadas por los usuarios y que ofrecen numerosos beneficios, tal es el caso de “Click to chat”.

Aunque no se encuentra dentro de la app, puedes utilizarla a través de la versión navegador para enviar mensajes a un número desconocido o a una persona que no está guardada en la agenda de tu celular.

En Techbit te decimos cómo funciona.

¿Cómo funciona "Click to chat" de WhatsApp?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, la función “Click to chat" permite iniciar una conversación con una persona que no tienes en tu agenda y que por lo mismo te aparece como número desconocido en la aplicación.

Principalmente, se utiliza con fines publicitarios, por ejemplo, para contactar servicios de cuentas que corresponden a empresas. Sin embargo, también es posible utilizarla en casos de conversaciones breves con un determinado contacto.

¿Cómo se usa? Lo primero es crear un enlace que contenga el número telefónico del destinatario; después, se debe ingresar en cualquier navegador para acceder al chat de manera directa. Y listo.

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Una vez que envíes el primer mensaje por medio de ese enlace, la conversación se quedará en tu bandeja de entrada y permanecerá protegida por WhatsApp. Recuerda que la función solo está disponible en la versión navegador, no en la aplicación móvil.

Un dato extra a mencionar es que la otra persona no podrá saber que no la tienes guardada en tu lista de contactos.

Si tienes un negocio, con "Click to chat" puedes promocionarlo. Foto: Pixabay

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¿Cómo crear el enlace "Click to chat" de WhatsApp?

Como lo mencionamos anteriormente, los pasos para crear el enlace "Click to chat" de WhatsApp son muy sencillos:

En tu computadora, abre el navegador

En la barra de búsqueda escribe el enlace https://wa.me/numerodetelefono

Reemplaza “numerodetelefono” por el número de la persona con la que deseas hablar. No incluyas la clave LADA ni los caracteres especiales.

Elige continuar con el sitio web.

Empieza a enviar mensajes y, como medida extra de seguridad, borra la conversación del historial cuando termines.

Si tienes un negocio o simplemente quieres crear tu propio enlace para que otros usuarios te envíen mensajes sin que te añadan a sus contactos, estos son los pasos:

En el enlace https://wa.me/<number> reemplaza “number” escribe tu número de celular. Incluye la clave LADA y evita caracteres especiales.

Y compártelo para comenzar a intercambiar mensajes.

¡Ya lo sabes! No necesitas agregar contactos desconocidos o no deseados a tu agenda, incluso por motivos de seguridad. Con “Click to chat” de WhatsApp puedes facilitar esas conversaciones.

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WhatsApp puede ayudarte a tener conversaciones con contactos externos de manera segura. Foto: Unsplash

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