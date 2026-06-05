Cerca de 70 millones de personas en México enfrentan algún tipo de riesgo digital y 18.9 millones han experimentado acoso en línea. Ante este panorama, AT&T México presentó AT&T Cuidado Digital, una iniciativa que busca promover entornos digitales más seguros mediante acciones de sensibilización, educación y acompañamiento dirigidas a usuarios, familias y comunidades.

Durante el lanzamiento, especialistas coincidieron en que el reto actual no es eliminar las pantallas de la vida cotidiana, sino aprender a convivir con ellas de manera saludable y responsable, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, quienes crecen en un entorno cada vez más influido por algoritmos e inteligencia artificial.

¿Por qué el acompañamiento digital se ha vuelto tan importante?

Irene García, especialista y promotora de crianza digital, señaló que la sociedad enfrenta desafíos inéditos derivados del entorno digital: "Nos estamos enfrentando a algo que no habíamos visto antes".

La especialista destacó que los algoritmos influyen cada vez más en los contenidos que consumen las menores de edad, por lo que invitó a reflexionar sobre qué factores están moldeando la forma en que piensan las nuevas generaciones.

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También abordó problemáticas como el sexting, la violencia digital y el uso de herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes falsas.

Para García, uno de los factores más importantes frente a cualquier situación de riesgo digital es el acompañamiento familiar: “Darle like a tu hijo en la vida real", dijo, al referirse a la necesidad de escuchar, acompañar y generar espacios de confianza fuera de las pantallas.

La especialista añadió que la inteligencia artificial no debe verse únicamente como una amenaza, pues cada vez más adolescentes la utilizan como herramienta de aprendizaje cuando cuentan con orientación adecuada.

La compañía presentó AT&T Cuidado Digital, una iniciativa enfocada en prevenir riesgos en internet. Foto: Fernando Rivero

Cuatro medidas para promover una vida digital más segura

La estrategia de AT&T Cuidado Digital se sustenta en cuatro ejes. El primero es la sensibilización digital, mediante la difusión de contenidos que ayuden a identificar señales de alerta relacionadas con fraudes, estafas, violencia digital y otros riesgos presentes en internet.

El segundo eje está enfocado en la educación y el trabajo con escuelas. Dina Buchbinder, fundadora y presidenta de Educación para Compartir, explicó que el objetivo es fomentar un uso más consciente de la tecnología y fortalecer habilidades socioemocionales que permitan acompañar mejor a niñas, niños y adolescentes.

Como parte de estas acciones, destacó la realización de webinars sobre salud mental, grooming y violencia digital en colaboración con instituciones educativas.

"La tecnología cambia rápido, pero el pensamiento crítico es para siempre", afirmó Buchbinder.

Otro eje es el impacto comunitario a través de las Aulas Móviles AT&T, un espacio itinerante que ofrece capacitación en alfabetización digital, desarrollo de habilidades y cuidado digital. Tan solo en 2025, más de 14 mil personas participaron en estas actividades, principalmente adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables ante fraudes y estafas en línea.

Y por último, la iniciativa también contempla el acompañamiento a los usuarios. Para ello, se capacitó a más de 6 mil 300 ejecutivos de tiendas AT&T para ayudar a configurar herramientas de seguridad digital en dispositivos móviles sin costo adicional, como gestión del tiempo frente a la pantalla, reducción de distracciones, bloqueo contenido y control de contactos permitidos.

Mónica Aspe, directora general de AT&T México, subrayó que el objetivo de la iniciativa es contribuir a que los menores de edad y personas adultas puedan desarrollarse en entornos digitales más seguros.

"Acompañarlos en su vida digital debe ser un compromiso de todos: familias, escuelas, sector público y privado. Actuemos para generar un entorno digital seguro", afirmó Aspe.

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