El phishing se ha convertido en una de las principales amenazas cibernéticas en el globo terráqueo, al poner en riesgo la ciberseguridad de los usuarios; ya que esta táctica actúa sigilosamente para que las víctimas no adviertan el peligro.

En Tech Bit te decimos qué es el phishing, cómo opera y la manera en que puedes cuidarte de él.

Ciberataques como el phishing desencadenan ansiedad y otros problemas emocionales en las víctimas. Foto: Unsplash

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¿Qué es el phishing?

El nombre de este cibercrimen proviene de "fishing", que significa "pescar", aludiendo a la pesca de usuarios desprevenidos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz del estado de Guanajuato, el phishing se define como un ciberataque que utiliza mensajes fraudulentos, enviados principalmente por correo electrónico, para engañar a los usuarios y extraer su información confidencial, como contraseñas y cuentas bancarias.

Este ciberataque hace presencia en cualquier rincón de Internet como redes sociales, mensajes de texto, enlaces maliciosos, aplicaciones fraudulentas, códigos QR, etc.

Por ejemplo, si te llega un correo electrónico supuestamente de una empresa reconocida y te solicita que abras un enlace para responder un formulario y obedeces sin antes verificar la autenticidad del mensaje, podrías caer en una trampa de phishing, corriendo el riesgo de revelar tus datos personales y bancarios, así como de instalar malware en tu equipo.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky apunta en su estudio “El Panorama de Amenazas 2023-2025 para América Latina” que el phishing aumentó hasta en un 50% en países como Brasil, México, Perú, Colombia y Chile debido a la circulación de troyanos bancarios propagados mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

Por si fuera poco, existe también el vishing, que se distingue por ser la variante telefónica del phishing, en la que los delincuentes simulan ser empleados de alguna institución y realizan llamadas a los usuarios para animarlos a compartir su información privada bajo la excusa de ayudarles a remediar alguna dificultad técnica u ofrecer un servicio.

Y es que esta amenaza perjudica incluso a naciones primermundistas, en donde la tecnología y las técnicas de prevención suelen ser más sólidas.

Según Microsoft, durante febrero pasado, su equipo de ciberseguridad observó correos electrónicos de phishing con temática fiscal, los cuales fueron entregados a más de 100 organizaciones americanas, las cuales se apuntaron en una página de fraudulenta.

Las grandes y pequeñas empresas mundiales también se ven vulnerables ante el phishing. Foto: Pexels

¿Cómo protegerte del phishing?

Si te interesa blindar tu barrera protectora contra el phishing, puedes lograrlo con las siguientes recomendaciones de protección que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) divulga:

Evita responder solicitudes o formularios de datos personales a través de correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto.

Al visitar sitios web, escribe la dirección URL en la barra de direcciones. Nunca ingreses mediante enlaces proporcionados por algún otro sitio.

Cerciórate de que los portales web por los que navegas son seguros.

Revisa periódicamente tu banca digital para detectar transferencias o transacciones irregulares.

Utiliza un filtro anti-spam para analizar correos o mensajes y determinar si contienen algo malicioso.

Utiliza un antivirus en todos tus dispositivos.

Activa la autenticación de dos factores para proteger tus cuentas.

Como ves, es indispensable que tengas la certeza de que no todo lo que ves en Internet es confiable. Siempre trata de verificar que el contenido que visualizas o que te envían por los distintos canales de comunicación digital es fidedigno o no.

Recuerda que la educación tecnológica es la mejor arma para derrocar cualquier ciberataque potencial como el phishing.

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