El phishing es uno de los fraudes cibernéticos más populares con el que los ciberdelincuentes usurpan la identidad de personas y empresas, como de plataformas de streaming con el fin de estafar a la ciudadanía.

Y es que, en semanas recientes, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) ha detectado la presencia de correos electrónicos y mensajes de texto que son enviados por cibercriminales imitando estas plataformas de contenido.

Es por eso que hoy en Tech Bit te contamos cómo operan estas estafas y la forma en que puedes protegerte de ellas; así que continua leyendo.

Ten cuidado con correos y mensajes que te envíen usurpando la imagen de una plataforma de streaming. Foto: Pexels

¿Cómo son las estafas que suplantan a las plataformas de streaming?

De acuerdo con la Policía Cibernética, desde finales de 2025 estas estafas de phishing en las que los cibercriminales se hacen pasar por plataformas de streaming se han vuelto bastante comunes.

En ellas, los estafadores envían correos electrónicos o mensajes de texto a la población con el pretexto de que su servicio de streaming está a punto de expirar debido a un pago pendiente en su cuenta.

Esto orilla a las personas a realizar los depósitos que los estafadores les solicitan con la finalidad de supuestamente cubrir con su adeudo y evitar que su servicio sea cancelado.

Asimismo, estos mensajes suelen imitar logos y diseños de empresas legítimas como Netflix o HBO; y en la mayoría de casos contienen enlaces que dirigen a las víctimas a páginas falsas en donde se les obliga a proporcionar sus datos personales y bancarios.

Haz caso omiso de correos sospechosos y procura no abrir enlaces que te envíen. Foto: Pexels

¿Cómo evitar ser víctima de esta estafa?

En primer lugar, debes recordar que ninguna plataforma de streaming te solicitará tus datos personales y bancarios por correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto; por lo que si esto te sucede, debes negarte a brindar tu información, ya que se trata de una estafa.

De acuerdo con el Centro de ayuda de Netflix, los estafadores no podrán obtener tus datos a menos que tú se los concedas, por lo que tampoco debes abrir ningún enlace que te sea enviado.

En este sentido, Netflix cuenta con un monitor de estafas que ayuda a los usuarios a identificar cuando están siendo víctimas de este tipo de trampas virtuales. Para utilizarlo, lo único que necesitas hacer es reenviar el mensaje o correo recibido a la dirección phishing@netflix.com.

Si el email es rechazado, quiere decir que la empresa ya ha recibido varias alertas sobre ese mensaje, por lo que sin duda se trata de un intento de phishing que debes evitar.

Por otra parte, la Policía Cibernética recomienda tomar las siguientes medidas de prevención ante posibles estafas relacionadas con las plataformas de streaming:

No respondas correos que te parezcan sospechosos y mucho menos abras links o contenido que acompañen el texto.

Siempre que recibas mensajes que te resulten extraños, contacta a tu empresa de streaming para solicitar información sobre el aviso.

Verifica tu estado de cuenta desde tu aplicación o en el sitio oficial de tu plataforma.

Desconfía de mensajes que generen urgencia o presión para que actúes de inmediato.

Evita ofrecer datos personales y bancarios.

Revisa si hay faltas de ortografía, ya que estos errores suelen repetirse en estafas.

Si vas al corriente con tus pagos o no tienes una cuenta de streaming y recibes este tipo de mensajes, debes comunicarte con la Policía Cibernética para levantar tu denuncia al 55 5242 5100, extensión 5086.

Denuncia cualquier intento de phishing del que seas víctima en plataformas de streaming. Foto: Kaboompics.com para Pexels

Las plataformas de streaming suelen utilizar mecanismos efectivos de seguridad, sin embargo hay ciberdelincuentes que pueden hacerse pasar por ellas para engañar a la ciudadanía, por eso debes mantenerte en alerta para no caer en este tipo de estafas.

