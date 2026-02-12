Mercado Libre logró reunir a todas la plataformas de streaming en un solo lugar y a un precio bastante atractivo. Se trata de Meli+ Mega , un paquete de la plataforma que ofrece acceso a Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV.

Debes saber que todas las plataformas vienen en su plan con anuncios, a excepción de Apple TV que no cuenta con modalidad con anuncios. Al menos estos detalles solo aplican para el paquete más económico de Meli+ Mega, pues existe un plan sin anuncios y uno personalizado que te brinda otros beneficios aunque a un precio más elevado.

Meli+ Mega: qué plataformas incluye y cuál es su precio en México. Imagen: Pexels

¿Qué planes incluye Meli+ Mega?

Meli+ Mega tiene tres tipos de paquetes. El primero es un plan "estándar" que ofrece acceso a Disney+, Netflix, HBO Max y Apple TV por un precio de 249 pesos al mes.

Aunque, es importante señalar que este precio solo aplicará para las personas que se inscriban entre el 11 de febrero y 13 de abril, durante los primeros dos meses de suscripción.

Como ya mencionábamos, todos los servicios de streaming incluidos en este paquete tienen anuncios a excepción de Apple TV.

Por otro lado, existe un segundo paquete sin anuncios con un costo de 749 pesos mensuales. Aunque, ahora tiene un precio promocional de 639 pesos durante los primeros dos meses.

Además de que las plataformas no cuentan con anuncios, hay una mejora en la resolución y cantidad de dispositivos simultáneos en las que puedes ver el contenido.

Meli+ Mega: qué plataformas incluye y cuál es su precio en México. Imagen: Unsplash

Finalmente, hay un tercer paquete personalizado, en donde se puede modificar el pan de Disney+. Netflix, HBO Max. La combinación que hagas de planes tiene un precio de 889 pesos, aunque al igual que los servicios anteriores, en este momento tiene una promoción de 779 pesos durante los primeros dos meses.

¿Cómo contratar Meli+ Mega?

Si te interesa contratar alguno de los paquetes que ofrece Mercado Libre, deberás seguir estos pasos:

Ingresa a la aplicación de Mercado Libre o Mercado Pago.

Busca " Meli+ " en el menú principal o en tu perfil de usuario.

" en el menú principal o en tu perfil de usuario. Selecciona el plan "Mega". Este es el paquete que incluye Netflix, Disney+, Max (HBO) y Apple TV+.

Elige tu método de pago preferido, el cual puede ser tarjeta de crédito, débito o saldo en Mercado Pago. Después confirma la transacción.

Una vez pagado, deberás ir a la sección de "Suscripciones" dentro de la app para activar y vincular tus perfiles existentes de cada plataforma con Meli+.

