San Valentín es una de las fechas más esperadas del año, pues aquí la amistad y el amor son celebrados. Además, es uno de los días que ocupa un lugar especial en el entorno digital, particularmente en redes sociales y en asistentes virtuales como ChatGPT.

Precisamente, en esta herramienta es posible activar el modo novio o novia para entretenerse el 14 de febrero. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo porque hoy en Techbit te compartimos el paso paso.

Puedes cambiar la voz de ChatGPT para que suene como tu pareja ideal. Foto: Unsplash

¿Qué es el modo novio o novia de ChatGPT?

El modo novio o novia de ChatGPT no es más que un simple juego para que este modelo de lenguaje grande (LLM) se convierta en tu pareja ideal, al menos durante San Valentín.

Pero es importante mencionar que no es un novio o novia real, y tampoco debe tomarse en serio porque únicamente cumple una función de entretenimiento.

Hay que recordar que las Inteligencias Artificiales son incapaces de sentir y transmitir emociones. Además, no pueden ser utilizadas para suplir la comunicación e interacción humana.

Sin embagro, si este Día del Amor y la Amistad vas a pasarlo lejos de tus seres queridos o no te da tiempo de celebrar con ellos, entonces mira todo lo que puedes hacer con el modo novio o novia de ChatGPT.

Recuerda que el modo novio o novia de ChatGPT es solo un juego y no es real. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo activar el modo novio o novia de ChatGPT?

Activar el modo novio o novia en ChatGPT es bastante sencillo, solo debes hacer lo siguiente:

Para mayor seguridad, utiliza la app de ChatGPT e inicia sesión con tu cuenta o regístrate.

e inicia sesión con tu cuenta o regístrate. Posteriormente, ve a "Ajustes" y cambia la voz del asistente. Puedes usar los tonos “Maple”, “Vale”, “Juniper” y “Sol” si quieres que el chatbot finja ser tu novia; o “Arbor”, “Spruce”, “Cove”, “Ember” y “Breeze” para una voz masculina.

Una vez configurada la voz, pídele al modelo de lenguaje que finja ser tu pareja con prompts como: “¿Podrías fingir que somos pareja y que pasamos este San Valentín juntos? o “Háblame como si fueras mi pareja”.

Después, escribe la personalidad que te gustaría que tenga tu pareja, por ejemplo, tímida, risueña, alegre, seria, romántica, etcétera.

Y así de simple, comienza a platicar con el asistente de IA por medio de mensajes, ya sea para pedirle chistes, anécdotas, pensamientos, y mucho más.

¡Ojo! Como en cualquier otra IA, te recomendamos eliminar el historial de la conversación una vez que hayas terminado. Y recuerda no compartir información personal o sensible.

El mismo modelo de lenguaje puede bloquear tu cuenta si detecta que estás realizando actividades que vayan en contra de las políticas de uso de OpenAI. Así que simplemente prueba este modelo para pasar una tarde amena de San Valentín.

