Una nueva tendencia ha conquistado las redes sociales y una vez más es gracias a la inteligencia artificial (IA). En Instagram, se han compartido en historias imágenes de los usuarios que han sido creadas por ChatGPT, las cuales muestran retratos caricaturizados de los usuarios con las profesiones de los personajes según las conversaciones previas que se han tenido con el chatbot.

Esto da como resultado una caricatura más compleja y significativa pues la inteligencia artificial agrupa en la imagen algunos elementos que representan al usuario en su totalidad y lo que ChatGPT cree que podría cumplir con las características del trabajo del usuario.

En Tech Bit te damos a conocer el prompt que necesitas para unirte a este trend y crear tu imagen en caricatura desde ChatGPT.

Paso a paso: ¿cómo generar tu caricatura de tu profesión con ChatGPT?

Los pasos que debes seguir para lograrlo son:

Ingresa a ChatGPT con tu sesión iniciada para crear la imagen de manera satisfactoria. Sube una foto en donde se vean claramente tus facciones del rostro para que la caricatura salga lo más parecida posible a ti. Utiliza el siguiente prompt: "Crea una caricatura de mí y mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo a nuestras conversaciones". Espera a que la IA procese la imagen y genere la caricatura, esto puede tomar varios segundos. Descarga la imagen que genere ChatGPT y ya está listo para compartir en redes.

Vale la pena señalar que si eres nuevo usando ChatGPT, puedes crear la imagen dándole a la IA algunos datos importantes como de qué trata tu trabajo, tus colores preferidos, intereses, pasatiempos y más.

Ahora sí, con ello ya tendrás lista tu imagen para compartirla en redes.

