En los celulares existen funciones como el sensor infrarrojo que son antiguas, pero que los dispositivos modernos las siguen integrando por su utilidad. El problema es que no todos los usuarios saben aprovecharlas.

Específicamente, este sensor era popular hace unos años cuando los dispositivos móviles lo necesitaban para compartir archivos, principalmente, con las computadoras. Y sobre todo, cuando no existía tecnología como el Bluetooth.

Pero en la actualidad, el sensor infrarrojo sirve para que los celulares emitan señales de mando a otros dispositivos vía remota, por ejemplo, al emplearlo como control para los televisores.

Si aún no sabes usarlo, aquí te lo explicamos.

El sensor infrarrojo de los celulares suele ubicarse en la parte superior frontal. Foto: Pixabay

¿Cómo saber si tu celular tiene sensor infrarrojo?

El sensor infrarrojo, conocido como IrDA, es una herramienta que permite compartir archivos y manipular otros equipos a distancia, tal es el caso de los sistemas de sonido, reproductores Blu-ray, etcétera.

Pero a pesar de que es una herramienta antigua, hoy en día hay marcas de celulares como Xiaomi, Redmi y Huawei que aún la incorporan, ello para propósitos de que el celular se convierta en un control remoto.

La única desventaja del sensor infrarrojo es que no siempre resulta funcional, pues cualquier objeto que se le atreviese puede afectar la transmisión de sus señales.

Pero si aprendes a utilizarlo esto no tendría que ser un problema. ¿Cómo? Lo primero que debes hacer es revisar si tu celular cuenta con dicha herramienta, y para eso debes consultar el manual de usuario, revisar en los ajustes del dispositivo o directamente en Internet.

El sensor infrarrojo de los celulares puede ayudar a controlar otros dispositivos. Foto: Freepik

¿Cómo utilizar el sensor infrarrojo de tu celular?

Una vez que te hayas asegurado de que tu dispositivo cuenta con sensor infrarrojo, entonces puedes utilizarlo como control remoto para tu televisión. Para esto debes contar con la app del fabricante de tu Smart TV, lo que permite hacer la vinculación entre ambos aparatos.

SmartThings de Samsung, LG ThinQ de LG, IR Plus de Xiaomi, etcétera, todas se encuentran avaladas por las mismas marcas y hacen que el uso sea completamente seguro.

Otro aspecto que necesitas revisar es que tanto la televisión como el celular estén conectados a la misma red de WiFi.

El siguiente paso es vincularlos y seguir las instrucciones de la pantalla para subir o bajar el volumen, cambiar de canales o encender y apagar la TV.

El sensor infrarrojo, además de servir como control, ayuda a manejar a Alexa. En este caso necesitas un con rol remoto especial que puedes comprar en sitios como Amazon o Mercado Libre; cuando le pidas a tu asistente de voz que encienda la televisión, mandará una señal al control y ejecutará la acción, así como todas las que le pidas.

Si bien ya no es una función popular en los teléfonos modernos, esta herramienta te puede sacar de apuros cuando tu Bluetooth falle o cuando pierdas el control de la TV.

