Una de las creencias más populares que hay, es que los dispositivos electrónicos, en especial los celulares, emiten ondas electromagnéticas dañinas que pueden provocar graves enfermedades o efectos en el ser humano.

Y si bien, es cierto que los celulares expiden un índice específico de radiación, los expertos sugieren que no se trata de una cantidad preocupante. Sin embargo, los usuarios deben tomar precauciones al momento de exponerse de manera prolongada a estos dispositivos.

Hoy en Techbit te revelamos cuánta radiación deben emitir los celulares y cómo puedes calcular la cantidad generada por tu móvil. ¡Toma nota!

¿Cuánta radiación deben generar los celulares?

Ante la constante duda de si la radiación emitida por estos aparatos puede causar enfermedades y daños severos a la salud, el Instituto Nacional del Cáncer explica que las ondas electromagnéticas propagadas por estos dispositivos no representa un peligro para el ser humano, aunque sí pueden provocar algunos dolores como de cabeza o articulaciones.

¿La razón? Los celulares generan radiación por radiofrecuencia de acuerdo con su espectro electromagnético. Es decir, los equipos de segunda, tercera y cuarta generación (2G, 3G y 4G) usan frecuencias de entre 0,7 y 2,7 gigahercios (GHz); mientras que los móviles de quinta generación (5G) usan frecuencias de hasta 80 GHz.

Estos rangos corresponden al espectro no ionizante, el cual no corresponde a un valor agresivo de energía, y por ende, es incapaz de alterar y dañar el ácido desoxirribonucleico (ADN) de las personas; así lo explica la institución médica en su investigación.

En pocas palabras, mientras la radiación generada por los celulares se mantenga en este rango no ionizante, será considerada como inofensiva.

Cabe señalar que el valor de este espectro oscila entre 0 Hz y 300 GHz, según lo indica el servicio integral de salud y prevención laboral Quirónprevención.

En este sentido, si un celular sobrepasa esta cifra, se debe tener cuidado con su uso excesivo para no perjudicar la salud y evitar accidentes.

Entre más cerca se esté del celular, mayor será su SAR y radiofrecuencia. Foto: Freepik

¿Cómo se calcula la radiación que expide un celular?

De acuerdo con la empresa española de telecomunicaciones B2com, este dato se obtiene por medio de la Tasa de Absorción Específica (SAR), la cual indica la cantidad de radiofrecuencia de un celular y que es absorbida por el cuerpo humano.

La regla en la que se basa este método dicta que la radiación de un móvil debe ser calculada con relación al peso de la persona y la frecuencia del aparato. Así, la SAR se expresa en vatios por kilogramo (W/kg) al promediar la radiofrecuencia (RF) que recibe un gramaje específico del individuo.

No obstante, el valor del SAR puede variar, principalmente por la distancia que hay entre el teléfono y la persona, pues entre más cerca estén mayor será la radiofrecuencia absorbida.

Como dato curioso: cada país y modelo de celular mantiene un índice de radiación que debe ser respetado. Un ejemplo es cuando en Francia se detuvo temporalmente la comercialización del iPhone 12 durante 2023, al detectar que esta gama de Apple alcanzaba los 5,74 W/kg de radiación, superando los 4 W/Kg permitidos en Europa.

Por otro lado, de acuerdo con la Oficina Federal de Protección Radiológica de Alemania, el valor de SAR aconsejable para un celular no debe superar los 2 vatios por kilogramo.

¿Quieres saber el valor SAR de tu móvil? A continuación te decimos cómo...

Los fabricantes están obligados a revelar los índices de radiación de sus celulares. Foto: Jakub Zerdzicki / Unsplash

¿Cómo saber cuánta radiación emite tu celular?

Conocer el valor SAR de tu teléfono puede ser más sencillo de lo que crees. Basta con que consultes los datos de tu celular en los "Ajustes" del mismo, justo en el apartado “Información de estado” o “Información legal”.

Otra manera de saberlo es por medio del manual de usuario o la etiqueta del equipo, ya que los fabricantes están obligados a exponer esta información en sus instructivos.

¿No pudiste consultar el dato con los métodos anteriores? Te dejamos algunos enlaces que te conducen a los sitios web de ciertas marcas telefónicas que te ayudarán a calcular la radiación de tu móvil.

Para obtener el valor, es indispensable que introduzcas el país en el que resides y el modelo de tu dispositivo.

Ahora sabes que la radiación de los dispositivos no es capaz de causar enfermedades como cáncer. Pero es indispensable que te asegures de que el valor SAR que emite el tuyo es el apropiado; así cuidarás tu salud y evitarás posibles accidentes como cortocircuitos.

