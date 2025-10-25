Las micas de cristal se venden como protectores del celular para cuidar la pantalla táctil, así como mantener su funcionalidad operativa. Sin embargo, no siempre son benéficas.

Hoy en Techbit te explicamos por qué deberías tener cuidado con dicho accesorio y moderar su uso, así como las alternativas seguras para proteger tu dispositivo.

Ciertas funciones de la pantalla del celular pueden quedar bloqueadas con las micas de cristal. Foto: Unsplash

¿Por qué no se recomienda usar micas de cristal para celulares?

Si bien es cierto que las micas de cristal tienen mayor resistencia a los golpes y caídas, también pueden dificultar la ejecución de ciertas funciones.

De acuerdo con el portal Amevec, el cristal templado es un material que suele tener mayor grosor a diferencia de otros vidrios convencionales. Esto supone una ventaja frente a los protectores de hidrogel, que también son comunes en el mercado.

Pero al ser de alta sensibilidad, puede oprimir de manera accidental u ocasionar interacciones no deseadas con la pantalla táctil del celular. Incluso, dicho fenómeno suele ocurrir con el contacto del agua, el polvo y otros agentes externos.

Esa no es la una única desventaja; otros motivos por los que no se recomienda usar micas de cristal en los celulares son:

Interfieren en la operación de sensores como el de las huellas dactilares, lo que genera problemas con el sistema de seguridad del teléfono.

Dependiendo de como hayan sido colocadas, pueden afectar la calidad de la cámara frontal.

En algunos casos, las micas aumentan la sensibilidad de la pantalla, lo que provoca movimientos involuntarios.

También existe la posibilidad de que disminuyan la sensibilidad de la pantalla táctil, lo que causa problemas al utilizar el dispositivo porque no detecta los "toques" de los dedos.

Podrían alterar el brillo y la luz de la pantalla, lo deriva en problemas de visualización para ciertos usuarios.

Aunque con menor probabilidad, pueden aumentar la temperatura del celular y más cuando se expone al sol y otras fuentes de luz.

Estas son las mejores opciones para sustituir las micas de cristal. Foto: Pexels

¿Cómo proteger la pantalla del celular sin usar micas de cristal?

Como podrás ver, las micas de cristal ofrecen resistencia pero causan fallas en el sistema táctil de los dispositivos móviles.

No te preocupes, aquí te dejamos una serie de consejos para que cuides tu celular con accesorios que no interfieren en sus funciones:

Usa un protector de pantalla con un grosor moderado, que no aumente ni disminuya la sensibilidad.

Compra una funda que incluya un protector delantero. Esto evitará que la pantalla se raye o sufra posibles daños, por ejemplo, en una caída.

No coloques tu celular boca abajo en ninguna superficie.

Con ayuda de un paño (que destines únicamente para la limpieza del celular ) remueve las partículas de suciedad que pudieran quedar atrapadas en los bordes de la mica.

) remueve las partículas de suciedad que pudieran quedar atrapadas en los bordes de la mica. Prueba utilizar una mica de plástico o hidrogel, que también protegen la pantalla del celular contras las caídas, golpes y rayones.

