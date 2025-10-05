¿Tu celular va lento? Si es así, la causa no siempre es que ya está obsoleto y necesitas cambiarlo. Tal vez no lo sabías, pero hay una función de tu Android que cuando está activada puede entorpecer su desempeño.

Nos referimos a las animaciones del sistema, que aunque le dan un aspecto llamativo, también pueden generar dificultades durante el uso. Por eso, hoy en Techbit te decimos cómo desactivarlas.

Utiliza moderadamente las animaciones de tu Android para que funcione de manera óptima. Foto: Unsplash

¿Por qué las animaciones del sistema ralentizan tu celular?

Las animaciones del sistema, específicamente de Android, mejoran la experiencia visual de los usuarios mediante transiciones al abrir o cerrar una aplicación, al entrar o salir del menú, al oprimir la opción “regresar a la pantalla principal”, al controlar el volumen del equipo, entre otras.

También decoran la tipografía y cambian el tamaño de los iconos de las apps y los de los ajustes del celular. No obstante, al modificar la interfaz, se ralentiza el procesador, se satura el uso de la memoria RAM y la batería también rinde menos.

Estos problemas se presentan con mayor frecuencia en celulares que no están actualizados o que tienen un sistema operativo "viejo".

Por otra parte, si las animaciones del sistema no te generan inconvenientes, puedes dejarlas. Aunque te recomendamos desactivarlas para que tu celular funcione con rapidez.

Inhabilita las animaciones del sistema en tu Android para que lo utilices con mayor fluidez. Foto: Pixabay

¿Cómo desactivar las animaciones del sistema en Android?

Las animaciones del sistema se pueden desactivar desde el apartado "Ajustes" del celular. Te compartimos un paso a paso:

Ve a "Ajustes" y entra a “Acerca del dispositivo”.

Pulsa varias veces sobre la opción "Número de compilación" hasta que el sistema habilite las “Opciones de desarrollador”.

Luego en "Ajustes" encuentra el botón “Opciones de desarrollador", que podría ubicarse en la sección “Sistema”.

Localiza y desactiva la “Escala de animación de ventana”, “Escala de transición” y “Escala de duración de animación”. ¡Listo!

Otro método para hacerlo es:

Desde "Ajustes" abre la ventana “Accesibilidad”.

Busca y selecciona la opción relacionada con la pantalla, texto y visualización.

Activa la función "Quitar animaciones" o "Eliminar animaciones".

Recuerda que no es malo conservar las animaciones del sistema en tu dispositivo, pero es importante que tu celular no haga un sobresfuerzo y mejor lo aprovechas para las tareas que realmente son indispensables para ti.

