La temporada de Halloween está cada vez más cerca y los usuarios de internet lo saben. Por ello, en los últimos días se ha popularizado en internet una tendencia: fotos al estilo Scream, la película de 1996, dirigida por Wes Craven y en donde sale el emblemático Ghostface.

En estas fotos creadas con ayuda de Gemini, la inteligencia artificial de Google, los usuarios pueden crear una foto realista en la que Ghostface aparece detrás de ti en la puerta de tu dormitorio mientras estás acostado en la cama hablando por teléfono. La imagen en sí se ve muy noventera (y no solo eso, también transmite cierto miedo).

Si no quieres quedarte atrás en la tendencia, en Tech Bit te enseñaremos el paso a paso que debes seguir para lograrlo.

¿Cómo hacer tu foto con Ghostface estilo Scream con Gemini? Imagen: especial

Paso a paso: ¿Cómo hacer mi foto estilo Scream?

Lo que necesitarás preparar antes de comenzar a seguir los próximos pasos es una foto tuya en donde se vea bien tu rostro y la aplicación de Gemini descargada en tu celular (aunque también puedes usar el chatbot directamente del buscador en gemini.google.com/)

Después sigue estos pasos:

Abre Gemini.

Ingresa el siguiente prompt:

Con esta foto mía y sin cambiar las caracteristicas del rostro, crea un retrato de ensueño estilo Y2K de mi acostada sobre una brillante ropa de cama de satin lila mientras sostengo un gran teléfono con cable estilo años 90 color lila y en una pose pensativa de ensueño, su largo cabello negro cae libremente en rizos sueltos en tono con clips lilas en cada lado. Tengo puesta una blusa color lila de manga corta, falda blanca tableada corta y calcetas lilas, recostada boca abajo. Uso joyas delicadas que incluyen delicados collares y accesorios de oro y anillos gruesos de oro. La habitación detrás de mí es femenina y de ensueño con carteles de estilo años 90, con peluches de ositos. Su maquillaje es simple pero glamoroso con brillo de labios marrón y delineador de labios marrón y su delineado negro perfectamente delgado. La foto debe tener un estilo granulado de los años 90 con una fuente de luz como una lámpara en una habitación con poca luz por la noche. El asesino de Ghostface debería estar detrás de mí, mirándome, su cuerpo debería estar tenuemente iluminado y debería estar parado en la puerta de un pasillo con poca luz. El fondo detrás de él debería ser ligeramente oscuro y siniestro. La foto es tomada de noche y solo alumbra un lamparita de noche y luces color tenue tipo navidad, con temática de Halloween

A este mismo prompt agrega una foto tuya en donde se vea bien tu rostro.

Una vez listos los pasos anteriores, da clic en “Enviar”.

En pocos segundos, Gemini creará tu retrato con Ghostface. Dicha imagen puedes descargarla abriéndola y dando clic en el símbolo de “Descarga” que se encuentra en la imagen superior derecha.

¿Cómo hacer tu foto con Ghostface estilo Scream con Gemini? Imagen: captura de pantalla

¡Y ahora sí! Tu imagen estilo Scream está lista para que la compartas en redes sociales.

