¿Cuánto podrían costar los lentes Ray-Ban Meta en México?

Hace unos días, durante el Connect 2025, se hizo la presentación de los nuevos lentes Ray-Ban Meta, accesorio que añade la Inteligencia Artificial para realizar tareas cotidianas sin el celular, pero con un novedoso micrófono, altavoces, pantallas y cámaras.

Las gafas saldrán a la venta el próximo 30 de septiembre en tiendas físicas de Estados Unidos; mientras que en Canadá, Francia, Italia y Reino Unido se tiene pronosticada su llegada a principios de 2026.

De momento, no se sabe si estarán disponibles en México. Pero si eres fan de las innovaciones de Meta y de los accesorios Ray-Ban, en Techbit te decimos cuál será su precio en moneda nacional.

Los lentes Meta Ray-Ban Display saldrán al mercado el 30 de septiembre. Foto: Especial

¿Cómo funcionan los nuevos lentes Ray-Ban Meta?

De acuerdo con Meta, el objetivo de los lentes Meta Ray-Ban Display es facilitar actividades cotidianas como escuchar música o responder llamadas por medio de un panel táctil ubicado en la patilla de los anteojos.

Asimismo, responden a comandos de voz o por medio de la pulsera EMG, accesorio que también fue presentado en el mismo evento y que es capaz de detectar los movimientos de la mano para ejecutar acciones por medio de una conexión sensorial.

Estos lentes son fabricados con titanio para maximizar su resistencia y cuentan con una batería de aproximadamente 30 horas. Ademas, según lo anunció la compañía, llegarán al mercado en colores negro y arena, así como en los tamaños estándar y grande.

Los lentes Meta Ray-Ban Display mostrarán la reproducción de música en sus pantallas. Foto: Especial

Su principales funciones son:

Meta AI con visuales: El asistente de Meta mostrará respuestas y guías paso a paso con imágenes sencillas de comprender.

mostrará respuestas y guías paso a paso con imágenes sencillas de comprender. Mensajería: Los anteojos notificarán sobre mensajes en WhatsApp y otras redes sociales, a la par que permitirá responderlos.

Tomar fotografías: Con ayuda de la vista previa en tiempo real y el zoom de la cámara se pueden capturar fotos y videos en alta resolución.

Localización: Los lentes proporcionarán rutas e indicaciones para llegar al destino que el usuario le indique.

proporcionarán rutas e indicaciones para llegar al destino que el usuario le indique. Traducción en vivo: Hacen traducciones en tiempo real para mejorar la comunicación.

Reproducción de música: En la pantalla de los lentes se podrá ver la música en reproducción.

Los Lentes Ray-Ban Meta llegarán en tamaño estándar y grande. Foto: Meta

¿Cuánto podrían costar los lentes Ray-Ban Meta en México?

En Estados Unidos, el precio de los lentes Ray-Ban Meta será de 799 dólares. De llegar a México, su precio podría ser mayor por el tipo de cambio y los costos de importación.

Al hacer la conversación, el precio es de $14,680.83 sin considerar los impuestos y costos de envío. Como no se sabe si estarán disponibles en nuestro país, hay quienes deciden comprarlos en sitios internacionales; pero en tales casos también se cobran taxes.

No cabe duda que esta colaboración entre Ray-Ban y Meta es una de las más esperadas del año, pero no la única. En mayo de 2025 lanzaron los Meta Wayfarer, que sí están a la venta en México y tienen un precio actual de $7,069.

Los lentes Meta Wayfarer salieron a la venta en México durante mayo 2025. Foto: Daniela Payán / EL UNIVERSAL

