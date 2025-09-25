Las redes sociales se reinventan y, en esta ocasión, Instagram se animó a lanzar un nuevo formato para publicar Reels con un efecto semejante al cinematic o una panorámica.

Y es que su objetivo es renovar la manera en que los usuarios crean contenido y también las interacciones de quienes lo ven. Seguro ya lo has visto en tu feed porque desde su aparición ha causado revuelo.

Por lo anterior, en Techbit te compartimos los detalles para que te animes a probarlo.

Leer también Spotify refuerza protecciones frente al mal uso de la IA

¿Cómo son los nuevos Reels de Instagram con formato ancho?

Estos nuevos Reels de Instagram ofrecen una mejor visualización del contenido que los creadores de contenido, artistas y hasta las campañas publicitarias de las marcas comparten con su comunidad de seguidores.

Tienen una dimensión de 5120 x 1080 píxeles, que les confiere mayor calidad porque simula una estética cinematográfica. En consecuencia, se reproduce en tomas de gran extensión.

Sin embargo, este formato no se recomienda en todos los tipos de publicaciones porque no todos los videos se graban alta resolución y esto puede provocar que se distorsionen.

Aún con ello, los nuevos Reels ofrecen ventajas como:

Mejoran la experiencia de los usuarios de Instagram al visualizar contenidos en un formato diferente al convencional.

al visualizar contenidos en un formato diferente al convencional. Agregan profesionalismo porque permiten jugar con ediciones en 3D.

Capturan la atención del resto de usuarios, lo que reduce el scrolling (desplazamiento de videos).

¿Cómo publicar un Reel con formato ancho en Instagram?

Si quieres crear tus propios Reels en formato ancho, primero debes saber que los clips no se puede ajustar directamente en el editor de Instagram.

Por lo anterior, te recomendamos utilizar alguna app de edición, como CapCut o Canva, para cortar los videos en un tamaño de 5120 x 1080 píxeles.

De momento, el editor de Instagram sólo permite hacer recortes verticales de 1080 × 1440 px (4:5), en formato cuadrado de 1080 × 1080 px (1:1), en horizontal de 1080 × 566 px (16:9) y los Reels clásicos son de 1080 × 1920 px (9:16).

Teniendo en cuenta esta información, te compartimos los pasos para crear un Reel en formato ancho:

Graba un video o escoge uno de tu galería. El material que vayas a utilizar debe haber sido filmado en formato horizontal.

En un editor de video, corta el video en tamaño 5120 x 1080 px y expórtalo.

Entra a Instagram y dirígete al ícono “+”, que aparece en la parte inferior de la pantalla. Selecciona “Publicación”.

y dirígete al ícono “+”, que aparece en la parte inferior de la pantalla. Selecciona “Publicación”. Adjunta el video ya recortado con las dimensiones correctas. Si lo prefieres, edita el brillo, contraste, luces, etcétera. Luego oprime el botón "Siguiente".

Finalmente, pulsa en “Publicar”. Abajo te mostramos cómo se verá:

Con estos sencillos pasos puedes comenzar a crear y subir Reels ultra anchos. Sin duda, le darán un toque diferente a tu feed en Instagram.

Leer también PlayStation presenta sus primeros altavoces inalámbricos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters