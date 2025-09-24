Starlink, la empresa de servicio satelital de Elon Musk, ha disminuido los costos de sus paquetes de internet como parte de una promoción disponible para México. Sin embargo, estos descuentos tienen fecha límite; si estás interesado en adquirir uno de sus planes, debes hacerlo cuanto antes.

Esta compañía de WiFi funciona a través de una red satelital de SpaceX (Space Exploration Technologies Corp), que utiliza una órbita terrestre baja y ofrece internet de banda ancha y baja latencia, apropiada para el streaming, los juegos online, videollamadas y más métodos de comunicación y actividades.

Starlink ofrece promociones en países de América como México. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son las promociones que Starlink tiene para México?

De acuerdo con el portal web de la empresa, se pretende que los productos de internet no solo lleguen a nuestro país, sino que también alcancen más naciones de América como Colombia. Por lo pronto, los descuentos que Starlink habilitó en septiembre, para territorio mexicano, son:

Kit estándar: tiene un descuento de casi $1,500. De $7,599 disminuyó a $6,079; e incluye la antena parabólica y el router WiFi.

Kit residencial: el costo mensual bajó de $800 a $500 durante el primer año. De este modo, ya no se pagará la anualidad de $9,600 sino de $6,000.

La fecha de vigencia para aprovechar estas promociones es hasta este viernes 26 de septiembre. Considera que hay regiones que no tienen accesibilidad a esta señal de internet debido a que no existe compatibilidad entre la zona geográfica y los satélites que operan esta compañía.

Por ende, deberás verificar en el mapa terrestre que se encuentra en el portal web de Starlink si el lugar donde vives tiene disponibilidad de acceso a su señal de WiFi.

De acuerdo con el sitio web de la empresa, las opciones de pago son hasta en 12 cuotas sin intereses o pago de contado por medio de una tarjeta electrónica. Asimismo, todos los planes contemplan una prueba de 30 días y los equipos pueden llegar a tus manos en un plazo de dos semanas.

Consulta si los paquetes de Starlink tienen disponibilidad con la zona en la que vives. Foto: Unsplash

¿Qué planes maneja Starlink?

Según el portal de Starlink, los paquetes activos en México son:

Residencial Lite: útil para hogares pequeños en donde se utilice moderadamente el internet . El costo es de $1,000 al mes.

. El costo es de $1,000 al mes. Residencial: no importa el tamaño de la casa, pues este paquete está diseñado para espacios pequeños o grandes con datos ilimitados. Su precio es de $1,250 mensuales.

Itinerante de 50 GB: paquete creado para salir de viaje y estar fuera de casa . Fue diseñado para usuarios que necesitan movilizarse de un lado a otro. Su precio es de $900 al mes.

. Fue diseñado para usuarios que necesitan movilizarse de un lado a otro. Su precio es de $900 al mes. Itinerante ilimitado: promete cobertura en varios países y cuesta $2,000 mensuales.

En caso de que aproveches alguna de estas promociones antes del 26 de septiembre o adquieras uno de los paquetes de Starlink, tú mismo puedes realizar la instalación técnica, ya que el paquete incluye un instructivo de cómo realizarla de manera efectiva y sencilla. En su defecto, un instalador profesional podría ayudarte.

