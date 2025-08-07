¿Sientes que tu internet en casa no rinde como debería? Aunque contrates un plan de alta velocidad, la señal puede verse afectada por ciertos ajustes en tu router que no le permite dar todo su potencia.

Algunos de estos ajustes vienen activados por defecto y, sin saberlo, pueden limitar el alcance o la estabilidad de la conexión en tus dispositivos. Por ello, puede que tu internet no esté llegando a todos los rincones de tu casa.

Desactivar una función específica podría ayudarte a optimizar la red, mejorar la cobertura y aprovechar al máximo lo que pagas por tu servicio de internet. Y en Tech Bit te vamos a decir qué hacer.

Desactiva esta función del router y mejora tu internet en casa. Imagen: Unsplash

Protocolos Wi-Fi que arruinan tu conexión

Los protocolos Wi-Fi son un conjunto de reglas y estándares que definen cómo los dispositivos inalámbricos se comunican entre ellos y se conectan a internet.

Dichos protocolos han ido evolucionando a lo largo de los años, con lo cual brindan mayor velocidad, cobertura y seguridad.

Y aunque la mayoría de routers suelen actualizarse de forma automática a los nuevos protocolos, otros no lo hacen y funcionan con protocolos antiguos que convierten la red más lenta.

De acuerdo con el blog wifisafe, los protocolos Wi-Fi más actuales son:

Wi-Fi 6 (802.11ax) que opera en las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz.

Wi-Fi 6E que introduce la banda de 6 GHz.

Wi-Fi 7 (802.11be) que opera con tres bandas: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz.

Por lo que si tu router se encuentra aún conectado a protocolos Wi-Fi viejos, es probable que la red se vuelva más lenta y por ello, debes desactivar los protocolos antiguos de Wi-Fi.

¿Cómo desactivar los protocolos Wi-Fi antiguos?

Los pasos que debes seguir son:

Entra a la configuración del modem desde un navegador web. Ingresa el usuario y la contraseña que se encuentra en tu router. Busca la sección de red inalámbrica. En el apartado de 2.4 GHz, encontrarás todo los estándares compatibles con tu router. Desactiva aquellos que aparezcan como 802.11b o 802.11g y solo deja las más actuales. Guarda los cambios y reinicia tu router.

Con estos pasos deberías ver un cambio significativo en la conexión de tu hogar, pues ahora será más estable, rápida y llegará a todos los rincones de tu hogar.

Ten precaución al elegir eliminar los protocolos correctos y si tienes duda, lo mejor es consultar con un especialista de tu servicio de internet para concluir este proceso.

