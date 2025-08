No importa a dónde vayas, en muchas zonas del país hay puntos de acceso al Internet de la CFE y no requieren contraseñas. Este tipo de conexiones te pueden sacar de apuros cuando no tienes datos o si te falla la señal, pero es importante establecer la conexión de manera segura.

Si aún no conoces este servicio público, en Techbit te explicamos cómo utilizarlo en tu celular.

Antes de conectarte a una red pública, toma tus precauciones para proteger tus datos. Foto: Unsplash

¿Cómo conectarte a la red de Internet de la CFE?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue creada en 1934 con el objetivo de organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Y en la actualidad también ofrece el servicio de Internet mediante paquetes o en espacios públicos.

A nivel nacional, cuenta con cerca de 101,208 puntos de acceso gratis en plazas comerciales, centros escolares, unidades médicas y bibliotecas. Su red funciona gracias a 3 tecnologías: Red Compartida (4G), fibra óptica y cable de cobre y, si no hay infraestructura para conexión terrestre, conexión satelital.

Si te encuentras en uno de estos puntos, realiza los siguientes pasos para establecer la conexión:

Buscar en tu dispositivo una red que tenga el nombre “Wifi CFE Internet para todos”.

Internet para todos”. Selecciónala y se abrirá una pestaña emergente.

En la ventana emergente deberás de seleccionar la casilla que dice “Acepta los Términos y condiciones”. Te recomendamos leerlos antes de aceptarlos.

Después presiona “Entrar” y listo.

Mapa de puntos de acceso al Internet gratis de la CFE. Foto: Captura de pantalla

¿Qué precauciones tomar antes de conectarte a una red pública?

Si bien este es un servicio de Internet cuyo proveedor es una institución seria, es mejor tomar medidas protección para tu celular y tus datos en cualquier red WiFi pública:

El Instituto de Ciberseguridad Español recomienda mantener actualizado el dispositivo, de esta manera se pueden recibir actualizaciones de seguridad.

La Guardia Nacional aconseja no hacer operaciones financieras con dichas conexiones ni ingresar información confidencial como contraseñas, claves, direcciones, etcétera.

Microsoft sugiere no acceder a sitios web que no tengan el "HTTPS" en la dirección. En todas las páginas se buscar el icono del candado (al principio de la barra de direcciones) pues indica que son seguras.

Si lo necesitas en caso de emergencia, el Internet gratis de la CFE puede sacarte de apuros, pero recuerda que también es tu responsabilidad navegar de manera segura e informarte sobre los riesgos que pueden existir en el WiFi público.

