Si estás pensando en renovar tu sala o mejorar tu experiencia de entretenimiento en casa, esta oferta podría interesarte. Una pantalla 4K de 65 pulgadas se encuentra disponible por menos de 8 mil 500 pesos, convirtiéndose en una de las opciones más atractivas para quienes buscan calidad de imagen a un precio accesible.

Además del descuento, los compradores pueden aprovechar los meses sin intereses para distribuir el pago sin afectar de golpe su presupuesto.

Te explicamos cuáles son las características del televisor, cuánto cuesta y cómo aplicar la promoción de financiamiento.

La pantalla 4K de 65 pulgadas en menos de 8 mil 500 pesos

Hisense televisión QD6S Pantalla 65“ Pulgadas

La Hisense QD6S de 65 pulgadas es una Smart TV diseñada para quienes buscan dar el salto a una experiencia de entretenimiento más inmersiva. Gracias a su tecnología QLED (Quantum Dot) y resolución 4K Ultra HD, este modelo ofrece colores más intensos, mejor nivel de brillo y una imagen detallada que permite disfrutar al máximo películas, series, deportes y videojuegos en una pantalla de gran tamaño.

Uno de sus principales atractivos es la incorporación de tecnologías que optimizan la calidad visual, mejorando el contraste y la reproducción de colores para ofrecer escenas más realistas. Además, su compatibilidad con formatos HDR ayuda a resaltar los detalles tanto en zonas oscuras como brillantes, brindando una experiencia más cercana a la que ofrecen televisores de gamas superiores.

En el apartado inteligente, la Hisense QD6S integra un sistema operativo que facilita el acceso a plataformas de streaming como Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video y otras aplicaciones populares. Su conectividad WiFi y Bluetooth permite enlazar dispositivos externos de manera sencilla, mientras que sus múltiples puertos HDMI y USB ofrecen flexibilidad para conectar consolas de videojuegos, barras de sonido o reproductores multimedia.

Finalmente, para los amantes de los videojuegos, esta televisión destaca por su buen tiempo de respuesta y tecnologías que ayudan a reducir el retraso de imagen durante las partidas. Asimismo, su diseño de biseles delgados aporta un aspecto moderno que se adapta fácilmente a salas, habitaciones o espacios de entretenimiento.

Consigue este producto a tan solo $8,498.00 y con mensualidad de hasta 24 meses sin intereses, únicamente con tarjetas BBVA.