La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reprobó la actitud prepotente del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, quien fue exhibido en un video cuando ingresa de manera violenta al club La Asunción acompañado de sus escoltas aparentemente armados.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de junio en Coatzacoalcos, Sheinbaum Pardo comentó que pidió al secretario Seguridad, Omar García Harfuch, que revisara el caso del alcalde impulsado por la coalición PAN-PRI-PRD.

“Porque primero la actitud, ustedes saben de que siempre hemos hablado de la humildad, que cualquier servidor público, lo primero que tiene que ser es humilde, sencillo; no prepotente, no soberbio y la entrada a este lugar, pues fue con una enorme soberbia.

🔴 Sobre el caso del alcalde de Metepec, Fernando Flores, que fue captado ingresando a un club deportivo acompañado por escoltas con armas largas, Claudia Sheinbaum informó que Omar García Harfuch ya revisa la situación.



“La entrada a este lugar fue con una enorme soberbia (…)… pic.twitter.com/bUYErEjBtM — El Universal (@El_Universal_Mx) June 5, 2026

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“Totalmente falta de humildad y además, pues que llegara con personas armadas, pues también mostrándose con armas largas, pues también consideramos que no es propio él. Después dio una explicación, hay que ver si esto es cierto, pero consideramos que no es correcto, entonces vamos a ver que se pueda revisar en términos de la ley, si se cometió alguna falta la ley o no”, comentó.

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