Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, habla sobre la red gratuita del instituto en la entidad.

Indica que este año, el IMSS Bienestar va por superar los 5 millones de consultas generales en el estado.

Anuncia el arranque de cuatro obras para este año en Veracruz, además de que en los próximos 3 meses, las 764 unidades de atención médica van a tener internet, para que los médicos cuenten con expedientes electrónicos.

El director del IMSS Bienestar anuncia el comienzo de operaciones del Hospital General Atlixtac, después de 25 años de no estar brindando servicios. El nosocomio, señala Svarch, contará con 31 camas, 9 consultorios, sala de urgencias, hospitalización, laboratorio, imagenología, medicina interna, medicina tradicional —respetando las creencias originarias de los habitantes de la montaña—.



