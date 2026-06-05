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Este viernes 5 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio dedicado a informar sobre los acontecimientos más importantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más relevante de la conferencia matutina desde Veracruz:
Nación 09:24 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 09:19 AM
Bulmaro Juárez, presentador de Suave Patria, presenta el trabajo de artesanos indígenas con la obsidiana dorada, originaria de "El Nopalillo", comunidad de Epazoyucan en el estado de Hidalgo.
Nación 09:15 AM
"Está abierta la puerta del diálogo y ellos lo que quieren es que haya provocación" reitera Claudia Sheinbaum sobre las personas que han realizado agresiones y han vandalizado partes de la ciudad, como parte de su manifestación para que el gobierno federal atienda sus exigencias.
Nación 09:14 AM
La Mandataria federal dice que Yolett Cervantes Cuaquehua, ganadora del boleto 001 para la ceremonia y partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026, no tendrá una participación especial en el evento, solo acudirá a ver el partido entre México y Sudáfrica.
Nación 08:59 AM
Respecto a las manifestaciones, bloqueos y actos violentos llevados a cabo por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Presidenta explica por qué no es posible el aumento salarial que exigen los docentes, argumentando que en el periodo neoliberal su sueldo era mucho menor al estipulado en el sexenio del presidente López Obrador.
Nación 08:52 AM
Sobre la desaparición de la periodista Roxana Guzmán en la entidad, la fiscal estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, indica que es prioridad la localización de la comunicadora, por lo que llevan a cabo entrevistas a familiares y personas cercanas a la víctima, análisis de videograbaciones para conocer los lugares donde fue vista por última vez, así como recorridos de búsqueda.
Nación 08:48 AM
Claudia Sheinbaum explica que el Tren Interoceánico está operando para carga y por seguridad, aún no está habilitado para pasajeros, luego del descarrilamiento del pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, que dejó como saldo 14 personas fallecidas y decenas de heridos.
Explica que en tres semanas presentará una inversión para cambiar trazos del Tren Interoceánico, especialmente en zonas de curvas pronunciadas.
Nación 08:44 AM
La Presidenta anuncia que retomará las "mañaneras foráneas", para informar sobre los avances en cada estado.
Nación 08:53 AM
Sheinbaum Pardo desmiente las versiones difundidas en redes sociales sobre la supuesta presencia de escoltas o elementos de seguridad dentro de su conferencia matutina, luego de que circulara un video que generó diversas especulaciones cuando, después de un incidente ocurrido durante la conferencia del jueves, cuando la Mandataria federal lanzó balones hacia el área donde se encontraban los representantes de los medios de comunicación, se observa cómo una persona se acerca rápidamente hacia la Presidenta, lo que algunos usuarios interpretaron como la intervención de un elemento de seguridad.
Nación 08:29 AM
"El objetivo es darle una categoría de protección para que solo pueda desarrollarse el Ecoturismo", dice Claudia Sheinbaum sobre el proyecto Mahahual en Quintana Roo.
Tras cancelarse la construcción del parque turístico Perfect Day en Mahahual, la presidenta Sheinbaum Pardo indica que se busca darle una categoría de protección.
Nación 08:25 AM
En el Día del Medioambiente, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habla sobre los proyectos en Holbox, Quintana Roo.
Sobre el proyecto Mahahual, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirman una inversión estatal de 197.5 millones de pesos para estructura vial.
Nación 08:15 AM
Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, habla sobre la red gratuita del instituto en la entidad.
Indica que este año, el IMSS Bienestar va por superar los 5 millones de consultas generales en el estado.
Anuncia el arranque de cuatro obras para este año en Veracruz, además de que en los próximos 3 meses, las 764 unidades de atención médica van a tener internet, para que los médicos cuenten con expedientes electrónicos.
El director del IMSS Bienestar anuncia el comienzo de operaciones del Hospital General Atlixtac, después de 25 años de no estar brindando servicios. El nosocomio, señala Svarch, contará con 31 camas, 9 consultorios, sala de urgencias, hospitalización, laboratorio, imagenología, medicina interna, medicina tradicional —respetando las creencias originarias de los habitantes de la montaña—.
Nación 08:11 AM
Efraín Morales López, director de Conagua, habla sobre la infraestructura hidráulica en Veracruz.
Nación 08:06 AM
Jorge Alberto Mendoza Sánchez, titular de Banobras, presenta las inversiones mixtas proyectos carreteros en Veracruz.
Nación 07:54 AM
Jesús Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presenta los trabajos de infraestructura que se realizan en Veracruz.
Nación 07:48 AM
Juan Carlos Carpio, titular de Pemex, destacó que se busca reactivar la soberanía alimentaria en el país.
Detalló que la meta del programa de recuperación de petroquímica y fertilizantes, es producir 849 mil toneladas de anuales de petroquímicos y 4 millones de fertilizantes.
Nación 07:47 AM
Luz Elena González Escobar, secretaría de Energía, informó que Pemex ha iniciado un gran programa de recuperación de petroquímica y fertilizantes en el que, asegura, Veracruz es fundamental en el proceso para llegar a la soberanía energética.
Nación 07:44 AM
Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz destacó las catorce visitas de la mandataria federal a la entidad.
Comenta que se analizan las curvas del corredor, para evitar otra desgracia.
Nación 07:39 AM
A las 7:39 inicia la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Veracruz, acompañada de algunos integrantes de su gabinete.
Mira aquí la transmisión en vivo:
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