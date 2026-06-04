En medio de las tensiones con Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, deben aclarar los señalamientos difundidos por el diario estadounidense Los Angeles Times sobre una presunta investigación en su contra y el supuesto retiro de sus visas, aunque cuestionó el interés detrás de hacer pública esa información.

En su conferencia matutina, afirmó que existe el derecho de cuestionar las razones de este tipo de acciones y sostuvo que cuando una persona tiene la certeza de actuar correctamente debe mantenerse tranquila ante este tipo de señalamientos.

“Salió una nota en Los Angeles Times de dos gobernadores. Entiendo que pues ellos tienen que aclarar”, señaló.

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Sin embargo, puso en duda la intención de difundir públicamente medidas como la revocación de visas y sugirió que algunos sectores utilizan estas filtraciones para enviar mensajes políticos a la sociedad mexicana.

“Antier o ayer lo dije, ¿qué intención con quitar la visa y además hacerlo público? ‘Vamos a filtrar’, porque así se actúa por algunos sectores para decirles a los mexicanos ‘¡aguas, aguas, te van a quitar la visa!’. Hay que estar tranquilo. Cuando uno está tranquilo con sus convicciones y con la certeza de lo que está haciendo y la garantía de que estamos actuando por el bien del pueblo de México y de la nación pueden venir estas cosas, pero, ¿cuál es el interés? ¿Cuál? Tenemos todo el derecho al menos de la duda, al menos”, expresó.

La Presidenta recordó además que recientemente cuestionó a Estados Unidos sobre las razones para retirar visas a funcionarios mexicanos y no descartó que estas acciones puedan tener un trasfondo político.

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“Puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, ¿cuál es la verdadera razón de quitar una visa?”, declaró.

En ese contexto, hizo un llamado a que México no sea utilizado en disputas políticas internas en EU.

“Particularmente me corresponde decir que no usen a México, no lo usen en su disputa electoral, aquí no. Colaboramos, pero ni nos subordinamos ni permitimos, como lo dije ayer, que a México lo usen como piñata, eso no debe ser, y nos toca defender a México y a su pueblo”, manifestó.

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Sobre este tema, insistió en que cualquier acusación debe estar sustentada con pruebas y procesarse conforme a la legislación mexicana. “Si hay pruebas, pues entonces la fiscalía hace su trabajo, pero tiene que haber pruebas”, dijo.

La Presidenta consideró relevante analizar por qué una oficina del Departamento de Justicia estadounidense solicita la extradición de funcionarios que actualmente ocupan cargos obtenidos mediante el voto popular.

“De todas maneras es muy relevante preguntarse, como lo dije el domingo, es un interés real porque nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la extradición de gobernadores en funciones. ¿Quién elige a los gobernadores? ¿A un senador? ¿A un presidente municipal? La gente, el pueblo”, señaló.

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Aclaró que la postura de su gobierno sería la misma sin importar la filiación partidista de los funcionarios involucrados.

“No es porque sea de Morena. Porque si viniera una solicitud de extradición urgente de un gobernador de otro partido político, del PAN o de Movimiento Ciudadano o del PRI, actuaríamos exactamente de la misma manera”, afirmó.

En medio de este escenario, la Presidenta reiteró que su gobierno no busca una confrontación con Estados Unidos y que continuará privilegiando el diálogo y la diplomacia para resolver diferencias.

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También aprovechó para señalar que el tema del narcotráfico ha sido utilizado históricamente por Estados Unidos como un argumento para influir en México.

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