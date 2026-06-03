Desde que acabó su administración y dijo "Muchas gracias y hasta siempre", el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en cuatro ocasiones de su retiro de la política.

Dichas salidas han sido a causa al lanzamiento de un nuevo libro en su faceta como escritor, a favor de Cuba y Venezuela, y en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Libro "Grandeza"

La primera reaparición del exmandatario federal ocurrió un año y dos meses después de haber dejado este cargo, el cual asumió Claudia Sheinbaum después de ganar la presidencia, y fue con motivo de la publicación de su libro "Grandeza", editado por la española Planeta en 2025.

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De acuerdo con su descripción, López Obrador busca reivindicar el México prehispánico, los pueblos originarios y la grandeza cultural. "Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", comentó en X.

Cubierta del libro "Grandeza" de Andrés Manuel López Obrador. Foto: Planeta

Intervención militar de EU en Venezuela

La segunda vez pasó luego de la operación "Resolución absoluta" ejecutada por el gobierno estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026, donde se aprehendió al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

A través de X, Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía y le recordó a Trump la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz".

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"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano", escribió.

Nicolás Maduro, a bordo del USS Iwo Jima. Foto: Truth Social

Crisis humanitaria en Cuba

Poco más de dos meses, el expresidente mexicano defendió a Cuba de los dichos y las acciones de EU, como la imposición de aranceles a los países que les vendieran petróleo, y ha causado apagones y escases de combustible en la isla.

"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", dijo, e invitó a la ciudadanía a donar a la asociación civil Humanidad con América Latina con el fin de adquirir alimentos, medicamentos y gasolina para "apoyar al pueblo cubano".

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EL UNIVERSAL dio a conocer que dicha organización no gubernamental, creada por ciudadanos, escritores y periodistas, había sido autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 9 de marzo de 2026 y cuenta con una vigencia de cuatro años con la finalidad de recibir donaciones.

Cubanos reciben paquetes mexicanos con arroz, frijoles y aceite distribuidos casa por casa en el municipio Plaza. Foto: AP.

"Están tratando de debilitar a Morena"

La última reaparición de López Obrador sucedió este miércoles, en el contexto de que el gobierno norteamericano ha acusado a diferentes funcionarios de México, como a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, de posibles nexos con el crimen organizado.

En un documento de cinco cuartillas, reafirmó su apoyo a la mandataria federal, y acusó a algunos servidores de Estados Unidos de querer debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.

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"En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Foto con Andrés Manuel López Beltrán

El pasado martes 2 de junio, el exsecretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Beltrán, compartió en redes sociales una foto a lado de su padre, en el marco de su renuncia al puesto y de su aspiración de convertirse en diputado federal por Tabasco.

"Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, escribió López Beltrán.

Andy López Beltrán publicó una fotografía con su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (02/06/2026). Foto: Especial

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