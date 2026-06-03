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Desde que acabó su administración y dijo "Muchas gracias y hasta siempre", el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en cuatro ocasiones de su retiro de la política.
Dichas salidas han sido a causa al lanzamiento de un nuevo libro en su faceta como escritor, a favor de Cuba y Venezuela, y en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Libro "Grandeza"
La primera reaparición del exmandatario federal ocurrió un año y dos meses después de haber dejado este cargo, el cual asumió Claudia Sheinbaum después de ganar la presidencia, y fue con motivo de la publicación de su libro "Grandeza", editado por la española Planeta en 2025.
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De acuerdo con su descripción, López Obrador busca reivindicar el México prehispánico, los pueblos originarios y la grandeza cultural. "Gracias a ese legado de conocimientos, valores, costumbres, tradiciones y arte, México, a pesar de los pesares, sigue siendo una potencia cultural en el mundo", comentó en X.
Intervención militar de EU en Venezuela
La segunda vez pasó luego de la operación "Resolución absoluta" ejecutada por el gobierno estadounidense en Venezuela el pasado 3 de enero de 2026, donde se aprehendió al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.
A través de X, Andrés Manuel López Obrador defendió la soberanía y le recordó a Trump la frase de Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz".
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"Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano", escribió.
Crisis humanitaria en Cuba
Poco más de dos meses, el expresidente mexicano defendió a Cuba de los dichos y las acciones de EU, como la imposición de aranceles a los países que les vendieran petróleo, y ha causado apagones y escases de combustible en la isla.
"Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba", dijo, e invitó a la ciudadanía a donar a la asociación civil Humanidad con América Latina con el fin de adquirir alimentos, medicamentos y gasolina para "apoyar al pueblo cubano".
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EL UNIVERSAL dio a conocer que dicha organización no gubernamental, creada por ciudadanos, escritores y periodistas, había sido autorizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 9 de marzo de 2026 y cuenta con una vigencia de cuatro años con la finalidad de recibir donaciones.
"Están tratando de debilitar a Morena"
La última reaparición de López Obrador sucedió este miércoles, en el contexto de que el gobierno norteamericano ha acusado a diferentes funcionarios de México, como a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, de posibles nexos con el crimen organizado.
En un documento de cinco cuartillas, reafirmó su apoyo a la mandataria federal, y acusó a algunos servidores de Estados Unidos de querer debilitar a Morena y fortalecer a la oposición.
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"En el caso de México, la presidenta Sheinbaum ha sido eficiente, responsable, prudente y respetuosa. En esencia, por sus hechos y sus obras, ha resultado la mejor presidenta de México de nuestro tiempo", expresó.
Foto con Andrés Manuel López Beltrán
El pasado martes 2 de junio, el exsecretario de organización de Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Beltrán, compartió en redes sociales una foto a lado de su padre, en el marco de su renuncia al puesto y de su aspiración de convertirse en diputado federal por Tabasco.
"Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo”, escribió López Beltrán.
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