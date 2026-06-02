Los embates entre el oficialismo y la oposición por los casos Rocha Moya y Chihuahua no se detienen. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, advirtió que su partido seguirá insistiendo en que María Eugenia Campos Galván “es una traidora a la nación que cometió diversos delitos”.

En conferencia de prensa del CEN de Morena, Montiel Reyes desestimó el acto de Acción Nacional en respaldo a Maru Campos, en donde reaparecieron los expresidentes blanquiazules Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa para “arropar” a la gobernadora de Chihuahua ante una presunta persecución política orquestada por el gobierno federal.

Ante lo que calificó como un “evento deslucido” en uno de los últimos bastiones panistas, la lideresa guinda también minimizó una posible candidatura presidencial de Campos Galván rumbo a las elecciones de 2030.

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“La decisión de quien sea su candidato es de ellos. Pero consideramos, una y otra vez, que demuestran lo que son. No hay un combate a la delincuencia en Chihuahua”, puntualizó.

Para justificar su crítica a la administración chihuahuense, Ariadna Montiel refirió que de acuerdo con el último reporte del Gabinete de Seguridad, la entidad panista es la número uno en nivel de homicidios dolosos y se mantiene en el pico con altos índices de inseguridad.

Por ello, reiteró que “son traidores defendiendo a los traidores” y acusó al PAN de construir una supuesta narrativa en la que busca vincular al gobierno de la llamada Cuarta Transformación con la delincuencia organizada.

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Montiel Reyes acusó a Maru Campos de atentar contra la Ley General de Seguridad, al no informarle al gobierno federal sobre algún acuerdo con agencias internacionales.

“Vamos a seguirlo señalando. Ella ha ido a los medios y aceptó que así ha sido. El pueblo de México es un pueblo muy informado y diversas encuestas así lo menciona. El pueblo sabe que traicionó a la patria, el pueblo no quiere intervención extranjera”, dijo.

Sobre la presencia de los expresidentes de la República, indicó que es bueno que digan lo que piensan “para que el pueblo sepa quién está de su lado y quién no”. En relación a Fox Quesada, condenó sus críticas hacia la inversión social, pues el exmandatario consideró que el dinero en Programas Bienestar “se está yendo al caño”.

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Finalmente, en el caso Rubén Rocha Moya, asunto que ha salpicado a integrantes de su partido, Montiel Reyes reconoció que los señalados en Estados Unidos, como el propio gobernador con licencia y el senador Enrique Inzunza, han atendido los citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR).

“María Eugenia ni se ausenta ni se presenta”, concluyó.

em/apr