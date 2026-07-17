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Este viernes, 17 de julio, León recibirá la visita de Atlas en el Estadio León para disputar la Jornada 1 del Apertura 2026.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido.
León vs Atlas | Las acciones más destacadas del partido
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