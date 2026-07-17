Lionel Scaloni conmueve cuando habla sobre sus jugadores y cuando no logra contener las lágrimas después de cualquier gesta de su equipo, ¿pero qué le llega a la mente en esos momentos?

El técnico de la Selección Argentina habló previo al duelo del próximo domingo ante España, en el que buscarán el bicampeonato mundial, en el New York Stadium; algo que no ocurre desde que Brasil lo consiguió en los Mundiales de 1958 y 1962.

“Ves a tu gente, la manera que festeja, que están felices… Eso te llega. Es imposible que no te toque el corazón, al final, siempre lo dije, jugamos por ellos, la Selección Argentina juega por su gente, por su país, por esa gente que espera para verla”, declaró el timonel de la Albiceleste.

Lo que para Scaloni consiguieron es algo impagable, algo que sólo provoca la Selección Argentina y más, cuando se trata de una Copa del Mundo.

“Recuperamos algo muy valioso: que la gente se pare frente a la televisión, se dé un abrazo un hincha de Newell’s con uno de Central, uno de Boca con uno de River, lo sentimos, lo tenemos en cuenta, sabiendo que, en un mundial, la unión es fundamental. Esa sintonía está, la gente con el equipo la notamos, la vemos, es emocionante. Te hace más humano de lo que sos”, enfatizó Lionel.

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Messi, el verdadero histórico y leyenda

Al término del encuentro entre Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial de 2026, Lionel Scaloni y Lionel Messi se fundieron en un abrazo en el que La Pulga lanzó un “somos historia”. Situación que no comparte el técnico de Argentina por una razón: él es la leyenda y el histórico.

“Historia pura es él, leyenda, el histórico, más, que salga de su boca, no hacia a mí sino a todos, el mejor futbolista que ha visto el mundo del futbol, que piense eso, es maravilloso. Haber podido llegar a una final, como llegó él, en el momento que está, a sus 39 años, es increíble. Hay que disfrutarlo”, concluyó el exfutbolista.

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