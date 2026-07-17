El Semanario Digital Adiscusión denunció este viernes 17 de julio, un ataque armado en un domicilio vinculado a su Director General, César Millán Lafarga, hijo del periodista sinaloense asesinado en 2011, Humberto Millán Salazar.

A pesar de que no se reportaron heridos, por medio de un comunicado, el medio de comunicación hizo mención de que en el mes de junio del 2024, las oficinas ubicadas en la calle Cristóbal Colón, en el centro de Culiacán, también fueron baleadas.

A través de redes sociales, Adiscusión difundió el video en el que se observa el momento exacto del ataque con arma de fuego.

Leer también Balean casa vinculada a periodista en Culiacán; no se reportan personas heridas

Así fue el momento exacto del ataque armado

El video extraído de la cámara de seguridad de la propiedad, logró captar el momento en que un sujeto con vestimenta de uso táctico descendió de un auto, se dirigió al frente de la fachada portando un arma larga y empezó a disparar.

En la publicación también se aprecia que el tiroteo hacia el interior del domicilio ocurrió a las 8:28 de la mañana. “Grupo Adiscusión hace un llamado urgente a las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables”, escribió el medio de comunicación.

[Publicidad]

Leer también Así era la ruta del huachicol de la organización vinculada a Ernesto Ruffo; declaraban sólo el 10% del producto

🚔🚨 || Así ocurrió el ataque armado contra el domicilio vinculado a la familia Millán, en Culiacán. Grupo Adiscusión hace un llamado urgente a las autoridades para esclarecer los hechos y dar con los responsables. pic.twitter.com/Bm3nyoyWYp — Adiscusión Diario (@adiscusion) July 17, 2026

Medios de comunicación hacen llamado a la solidaridad

En un llamado a la solidaridad y la libertad de expresión, el medio independiente Pie de Nota manifestó su indignación hacia esta nueva agresión que constituye el tercer atentado registrado contra este medio de comunicación.

“La violencia no puede ser una constante en el ejercicio periodístico, ni una amenaza persistente para quienes, con convicción, deciden informar a la sociedad sinaloense”, se lee.

[Publicidad]

A través de redes sociales, Adiscusión difundió el video en el que se observa el momento exacto del ataque con arma de fuego. Foto: Adiscusión

*Con informació de Javier Cabrera Martínez

También te interesará:

¿Quién era Marie Claire González?; la influencer murió tras denunciar violencia de género

[Publicidad]

¿Cómo lavar los termos correctamente para eliminar bacterias?; descubre la guía definitiva

¿Cómo eliminar manchas de sudor de camisetas blancas?; consulta aquí el método efectivo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs