Culiacán, Sin. - Un domicilio particular, vinculado al propietario y director del Semanario Digital Adiscusión, César Millán Lafarga, fue blanco de un ataque con disparos de armas de fuego, sin que resultaran personas lesionadas; este es un segundo incidente violento de este tipo en los dos últimos años contra este medio.

A través de un comunicado emitido por el grupo de comunicación Adiscusión, cuyo fundador y padre del actual dueño, Humberto Millán Salazar, fue asesinado en agosto del 2011, se informó que el ataque fue reportado de inmediato a las autoridades competentes, las cuales iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Sin citar el domicilio donde ocurrieron los hechos, se expuso que el inmueble atacado pertenece al extinto periodista y fundador del semanario digital, Millán Salazar, cuya muerte violenta, que data desde el 2011, permanece impune.

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En el documento, se hizo mención de que en el mes de junio del 2024, las oficinas del medio de comunicación, ubicadas en la calle Cristóbal Colón, en el centro de Culiacán, también fueron atacadas a balazos, sin que ningún empleado resultara herido, caso que continúa impune a la fecha.

Los directivos del Grupo Adiscusión, puntualizaron que a pesar de lo que les ha sucedido, nunca han renunciado a la convicción de ejercer un periodismo profesional, independiente y sustentado en los hechos.

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En su posicionamiento, condenaron enérgicamente cualquier acto de violencia que atente contra la integridad de las personas, la seguridad de las familias y el libre ejercicio de la labor periodística.

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“Hacemos un llamado respetuoso, pero firme, a las autoridades para que este ataque sea investigado con la prontitud, imparcialidad, profesionalismo y total transparencia, hasta lograr el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de la ley contra quienes resulten responsables”.

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En junio del 2024, personas que viajaban en una motocicleta, las cuales fueron captadas por cámaras de videovigilancia de la calle Cristóbal Colón, en el primer cuadro de la capital del estado, dispararon contra un anuncio de este medio de comunicación, fijado en la fachada, al lado de la imagen del fundador, Humberto Millán Salazar.

Durante el ataque a sus instalaciones, solo se encontraba en el interior de las oficinas un reportero, encargado de los videos, el cual, al escuchar las detonaciones de las armas de fuego, se ocultó para evitar ser herido.

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JACL/cr