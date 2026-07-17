Caborca, Son. - Una familia integrada por un hombre, una mujer y un menor de aproximadamente cinco años fue rescatada con vida luego de que el vehículo en el que viajaban fuera arrastrado por la corriente al intentar cruzar el vado de Las Cocheras, sobre el río Asunción, en el municipio de Caborca, Sonora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el rescate fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y elementos de la Defensa, quienes trabajaron durante más de tres horas para poner a salvo a las víctimas.

El incidente ocurrió a unos ocho kilómetros de la cabecera municipal, donde la fuerza de la corriente dejó a la familia atrapada en medio del cauce, lo que obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencia.

El rescate fue posible gracias a un operativo coordinado entre la Policía Estatal, Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y elementos de la Defensa. | Foto: Especial.

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Las labores fueron coordinadas por el comandante de bomberos, Rogelio Celaya y, posteriormente, al sitio acudió el alcalde de Caborca, Abraham Mier, para supervisar las acciones de auxilio.

Además del rescate de los tres integrantes de la familia, los cuerpos de emergencia lograron poner a salvo a dos perros que viajaban con ellos y que también permanecían en riesgo por el incremento del nivel del agua.

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Tras el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados durante las lluvias, ya que las corrientes pueden aumentar de manera repentina y poner en riesgo la vida.

Tras el operativo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados durante las lluvias. | Foto: Especial.

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El coordinador de Protección Civil Municipal, Sachael Márquez, advirtió que el vado de Las Cocheras es un punto de alto riesgo y recordó que, a lo largo de los años, en ese lugar se han registrado accidentes mortales durante la temporada de lluvias.

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La Secretaría de Seguridad exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar vialidades inundadas y, en caso de una emergencia, solicitar apoyo de inmediato a través del número 911.

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JACL/cr