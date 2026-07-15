[Publicidad]
Hermosillo, Sonora. - Como Manuel Arsenio “N”, de 69 años, fue identificado el hombre localizado sin vida la mañana del martes, quien fue arrastrado por la corriente del canal pluvial Lázaro Cárdenas durante las fuertes lluvias registradas el pasado 11 de julio.
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el hallazgo fue realizado por elementos del Departamento de Bomberos a las 09:59 horas, en un área despoblada al oriente del arroyo pluvial Lázaro Cárdenas.
Lee también Asesinan a dos mujeres dentro de sus viviendas; investigan ambos ataques como feminicidios en Sinaloa
Personal de Servicios Periciales efectuó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.
La identificación fue realizada en las instalaciones de Servicios Periciales por un familiar de la víctima, quien acudió a reconocer el cuerpo.
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Aislinn Derbez recurrió a terapia para volver a actuar con Mauricio Ochmann
Cultura
Premio Jaime Sabines volverá a ser de carácter internacional, asegura gobierno de Chiapas
Metrópoli
CDHCM investiga muerte de seis mujeres en Santa Martha Acatitla; mantiene abiertos expedientes por posibles violaciones
Estados
"Filtraciones están protegidas por la libertad de expresión"; Leopoldo Maldonado habla de caso de Marina del Pilar en Con los de Casa
Al día
El Metro abre un túnel al mundo mexica con el Códice Azcatitlan
Fútbol
¡Oficial! Liga MX elimina de forma definitiva el ascenso y descenso
Fútbol
¡Festejo polémico! Argentina muestra mensaje referente a las Malvinas tras derrotar a Inglaterra
Al día
Francia legaliza la eutanasia para pacientes con enfermedades incurables