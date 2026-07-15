Hermosillo, Sonora. - Como Manuel Arsenio “N”, de 69 años, fue identificado el hombre localizado sin vida la mañana del martes, quien fue arrastrado por la corriente del canal pluvial Lázaro Cárdenas durante las fuertes lluvias registradas el pasado 11 de julio.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que el hallazgo fue realizado por elementos del Departamento de Bomberos a las 09:59 horas, en un área despoblada al oriente del arroyo pluvial Lázaro Cárdenas.

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Personal de Servicios Periciales efectuó el procesamiento del lugar y el levantamiento del cuerpo.

La identificación fue realizada en las instalaciones de Servicios Periciales por un familiar de la víctima, quien acudió a reconocer el cuerpo.

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