Ciudad Victoria. - Gloria Elena Garza Jiménez recibió este miércoles la constancia de mayoría de votos, que la acredita como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para el periodo 2026-2027.

“Agradezco la confianza y la participación de cada una y de cada uno de los militantes que hicieron posible este momento”, expresó.

Aseguró que su respaldo representa un compromiso, “que, junto a mis compañeras y compañeros de planilla, asumimos con cercanía, convicción y un profundo sentido de responsabilidad”.

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Además de Gloria Garza, en la Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) se entregó la constancia a toda su planilla integrada por César “Truko” Verástegui, como secretario general; Marcelina Orta, Gerardo Peña, Ubaldina Polanco, Armando Becerra, Dulce Hernández, Encarnación Peña, y Adriana Ávalos.

Durante la ceremonia se formalizó la entrega del documento que acredita el resultado obtenido en la jornada electoral interna celebrada el pasado domingo 5 de julio.

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De esta forma, Gloria Garza se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido.

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