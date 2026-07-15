Estados | 15-07-26 | 17:42 |

Ciudad Victoria. - recibió este miércoles la constancia de mayoría de votos, que la acredita como presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), para el periodo 2026-2027.

“Agradezco la confianza y la participación de cada una y de cada uno de los militantes que hicieron posible este momento”, expresó.

Aseguró que su respaldo representa un compromiso, “que, junto a mis compañeras y compañeros de planilla, asumimos con cercanía, convicción y un profundo sentido de responsabilidad”.

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Además de Gloria Garza, en la Comisión Estatal de Procesos Electorales () se entregó la constancia a toda su planilla integrada por César “Truko” Verástegui, como secretario general; , Gerardo Peña, Ubaldina Polanco, Armando Becerra, Dulce Hernández, Encarnación Peña, y Adriana Ávalos.

Durante la ceremonia se formalizó la entrega del documento que acredita el resultado obtenido en la jornada electoral interna celebrada el pasado domingo 5 de julio.

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De esta forma, Gloria Garza se convierte en la primera mujer en asumir la presidencia del Comité Directivo Estatal del partido.

dmrr/rmlgv

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