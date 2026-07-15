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Mérida, Yucatán. - Dos crímenes conmocionaron a la entidad en las últimas 24 horas, en las cuales tres personas murieron de forma violenta y una de ellas se habría privado de la vida.
Fue en el municipio de Dzidzantún; un hombre asesinó a su sobrino, al parecer por conflictos por posesión de tierras.
Identificado como Jonny Chi, atacó a su sobrino, Pedro Chan Chi, mientras dormía en una hamaca.
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El agresor lo golpeó con un bate de béisbol y posteriormente lo hirió con un machete, lo cual le provocó lesiones que le causaron la muerte.
Vecinos que escucharon los gritos avisaron a la Policía Municipal, cuyos agentes y paramédicos llegaron a la vivienda, pero solo confirmaron que el sujeto ya había fallecido.
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Tras el ataque, el presunto responsable se refugió en un predio cercano, donde posteriormente fue detenido por autoridades estatales con autorización de los familiares para ingresar al lugar. Fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).
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Asimismo, un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida al interior de un predio de la colonia Mercedes Barrera, en el sur de Mérida, en un caso que apunta a un posible feminicidio seguido de suicidio.
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Familiares acudieron a la vivienda, donde encontraron a una mujer de 47 años sin vida sobre una cama y, en otra habitación, a un hombre de 51 años suspendido de un hamaquero.
Trascendió que en el domicilio fueron localizadas dos hojas con mensajes presuntamente escritos por el hombre, en los que hacía referencia a un supuesto motivo de índole personal relacionado con una presunta infidelidad.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos
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dmrr/rmlgv
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