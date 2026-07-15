Tijuana.- Tres menores de edad fueron detenidos como presuntos responsables del asesinato de un conductor de la plataforma digital Didi, ocurrido en la ciudad de Mexicali, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado, la FGE indicó que, “de acuerdo con los actos de investigación realizados por agentes estatales de investigación, el servicio de transporte fue solicitado por la adolescente de 16 años para trasladarse del fraccionamiento Villaverde a la colonia Satélite. Durante el recorrido abordaron también a su hermano, de 15 años, y a un adolescente de 13 años.

"Se establece que, durante el trayecto, el conductor fue agredido con un arma de fuego, recibiendo una lesión en la cabeza que le ocasionó la muerte. Posteriormente, los presuntos responsables trasladaron el cuerpo a las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Colorado, en donde prendieron fuego al cuerpo con la intención de ocultar evidencia.

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Posteriormente, los adolescentes huyeron a bordo del vehículo de la víctima. Horas más tarde, el vehículo fue localizado e interceptado por agentes estatales de investigación cuando circulaba por las inmediaciones de la colonia Conjunto Urbano Universitario.

Sobre este tema, la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, indicó que los jóvenes están acusados de los delitos de homicidio calificado con alevosía y ventaja, robo de vehículo y delitos con materia de inhumación y exhumación de cadáveres.

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En declaraciones a la prensa, la fiscal indicó que primero se tuvo el reporte de la desaparición de un conductor de plataforma, que ocurrió el pasado 9 de julio. Agregó que la víctima era un militar retirado, “y tras su retiro se dedicó a tener ingresos trabajando en esta plataforma”.

Sobre cómo se desarrollaron los hechos, la fiscal relató que la joven, “en compañía de su hermano y otro joven; ella de 16, su hermano de 15 y un amigo de ellos, de 13 años, abordaron el vehículo. Él (el chofer) tomó ese viaje y en el trayecto le disparan a sangre fría en la cabeza con un arma de fuego que traía y posteriormente llevan el cuerpo a tirar por los rumbos de Villa del Colorado”, relató la fiscal.

Agregó que los adolescentes prendieron fuego al cuerpo y luego se fueron a “dar vueltas” con el coche robado, que aún presentaba manchas de sangre”.

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Indicó que una de las evidencias más contundentes que lograron obtener es un video, grabado por los menores con un celular, en el que se documentaron los hechos.

Dijo que a los jóvenes se les aplicará la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, según la cual uno de ellos puede alcanzar una pena máxima de hasta tres años y otro, hasta cinco.

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Consideró que, hasta ahora, el móvil del crimen es el robo del vehículo y se investiga si el arma está con relación a otros delitos.

mahc/LL