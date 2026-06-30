Culiacán. - En el fraccionamiento Cantera Dos, de la ciudad de Mazatlán, personas armadas atacaron a balazos a un elemento de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de nombre Juan José “N”, el cual falleció en el lugar del atentado. Sus agresores lograron huir.

Los datos que se conocen es que el agente de la Policía de Investigación al arribar a su domicilio a bordo de una camioneta Mazda, los ocupantes de otra unidad lo interceptaron y le dispararon en varias ocasiones, sin que éste pudiera defenderse.

Juan José logró bajar de su camioneta e intentó buscar refugio sin lograr su propósito por lo que falleció en el lugar del atentado, donde llegaron elementos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios, sin embargo, este no presentaba signos vitales.

El pasado 17 de junio, en una confrontación armada que se registró en el poblado Lomas de Monterrey, en Mazatlán, donde dos policías estatales resultaron con policontusiones que no ponen en riesgo su salud, fueron detenidos dos civiles a los que se les aseguró seis fusiles AK-47, 36 cargadores y chalecos tácticos.

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La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que un grupo armado atacó a balazos a los elementos de la Estatal Preventiva que realizaban labores de patrullaje por dicha comunidad, por lo que estos respondieron el fuego e iniciaron una larga persecución por varias comunidades rurales de Mazatlán.

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Tras una larga persecución, los agentes de seguridad estatal dieron alcance a los ocupantes de una camioneta tipo SUV, marca Mazda línea CX.-50, pero varios de ellos lograron huir y se logró solo la detención de dos civiles.

En la unidad se encontraron las armas de fuego, 36 cargadores abastecidos para los fusiles automáticos, cuatro chalecos tácticos y 12 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína.

Por su parte, el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo, informó que dos elementos de la Policía Estatal Preventiva fueron ingresados a un hospital con policontusiones derivadas de las acciones que asumieron, de acuerdo a sus protocolos en hechos de violencia en Mazatlán.

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