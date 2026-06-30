Chilpancingo.— La alcaldesa de José Joaquín Herrera, Micaela Manzano Martínez (PVEM), sufrió un ataque armado la noche del domingo cuando viajaba sobre la carretera Chilapa-Hueycantenango, en Chilapa, en la región Centro de Guerrero.

De acuerdo con los reportes policiacos, alrededor de las 22:00 horas Manzano Martínez circulaba por la carretera Chilapa-Hueycantenango, a la altura de la comunidad de El Paraíso de Tepila, en el límite entre Chilapa y José Joaquín Herrera, cuando fue atacada por un grupo armado.

La alcaldesa se dirigía a Hueycantenango, la cabecera municipal de José Joaquín Herrera.

El corredor donde ocurrió el ataque es el mismo donde están ubicadas las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, de Chilapa, que en mayo fueron atacadas por la organización criminal Los Ardillos.

En esa ocasión, los ataques duraron seis días y cesaron hasta que los pobladores salieron huyendo de sus pueblos para refugiarse en la comunidad de Alcozacan.

Ese corredor es disputado desde hace unos 12 años; Los Ardillos han intentado someter a las comunidades nahuas para tomar el control de toda esa subregión.

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Alejandro Carabias Icaza, secretario general del PVEM en Guerrero, exigió que las autoridades investiguen la agresión contra la alcaldesa y se castigue a los responsables materiales e intelectuales de los hechos para que no haya impunidad.

“El Estado mexicano debe otorgar las garantías para que las y los alcaldes puedan ejercer plenamente su función de forma segura”, exigió Carabias Icaza.

El domingo, hombres asesinaron al exalcalde de Igualapa, Apolonio Álvarez Montes (PVEM), cuando conducía en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en la región de la Costa Chica.

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