[Publicidad]
Los cuerpos de dos hombres fueron localizados colgados del puente Los Lobos, en la ciudad de Tepic, Nayarit.
Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas, junto a las que también se localizaron mantas con mensajes amenazantes presuntamente dirigidas a funcionarios estatales.
Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron operativos de vigilancia en la capital nayarita, donde esta semana se ha reportado la aparición de mantas con mensajes atribuidos a la facción del cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada.
Lee también Fiscalía de Zacatecas busca en Sinaloa a dos adolescentes de Jalisco desaparecidos; rastreo telefónico reveló su posible ubicación
No obstante, de forma extraoficial, los mensajes localizados este sábado se han atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Por su parte, el gobierno del estado anunció que reforzará los operativos de seguridad en la ciudad en coordinación con autoridades federales.
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
Más información
Nación
Decomisan casi 7 mil pastillas de hidrocodona en el AICM; venta está prohibida en México
Universal Deportes
Liga MX: Atlas vs Tigres – EN VIVO – Jornada 4 – Apertura 2026
Mundo
Tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia deja cinco heridos; sospechoso arrestado
Tendencias
¿Qué significa "farmear aura"?; nueva tendencia entre jóvenes llama la atención en redes sociales
La Roja
¡De no creer! Se registran dos ataques de perros en la CDMX, hay un niño herido y un hombre muerto
La Roja
¡Madrugada violenta! Asesinan a dos mujeres al sur de Morelia, una de ellas estudiaba criminalística
Fútbol
¡Estamos contigo! Afición rinde homenaje a la hija fallecida de un futbolista en Países Bajos
Fútbol
¡Al rescate! Raúl Jiménez anota penalti con el Wolverhampton rescatando el empate ante el Blackburn