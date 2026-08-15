Los cuerpos de dos hombres fueron localizados colgados del puente Los Lobos, en la ciudad de Tepic, Nayarit.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las víctimas, junto a las que también se localizaron mantas con mensajes amenazantes presuntamente dirigidas a funcionarios estatales.

Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron operativos de vigilancia en la capital nayarita, donde esta semana se ha reportado la aparición de mantas con mensajes atribuidos a la facción del cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada.

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No obstante, de forma extraoficial, los mensajes localizados este sábado se han atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, el gobierno del estado anunció que reforzará los operativos de seguridad en la ciudad en coordinación con autoridades federales.

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