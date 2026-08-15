Estados | 15-08-26 | 19:30 | Actualizada | 15-08-26 | 19:31 |

Los de dos hombres fueron localizados colgados del puente Los Lobos, en la ciudad de , Nayarit.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer las identidades de las , junto a las que también se localizaron mantas con presuntamente dirigidas a funcionarios estatales.

Tras el hallazgo, las autoridades desplegaron operativos de vigilancia en la capital nayarita, donde esta semana se ha reportado la aparición de mantas con mensajes atribuidos a la facción del cártel de Sinaloa leal a Ismael “El Mayo” Zambada.

Lee también

No obstante, de forma extraoficial, los mensajes localizados este sábado se han atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, el gobierno del estado anunció que reforzará los operativos de seguridad en la ciudad en coordinación con autoridades federales.

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]