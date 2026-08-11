Tepic, Nayarit.- A las tierras del nayar llegó el Doctor Vagón, del Tren de la Salud, para brindar consultas médicas generales y de especialidad, estudios médicos y otros servicios sin costo alguno para la población que esté afiliada a las distintas instituciones o no cuenten con seguridad social.

Durante cinco días los médicos y enfermeras que viajan en este tren atenderán a la sociedad nayarita. El gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero (Morena) aseguró que esta colaboración representa un esfuerzo para acercar atención médica a quienes enfrentan condiciones económicas que pueden dificultar el acceso a consultas, estudios y tratamientos.

La unidad médica se encuentra en la Estación del Ferrocarril del fraccionamiento Simancas. El gobernador Navarro Quintero y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez, dieron la bienvenida al personal y a la unidad médica, cuya llegada se concretó gracias a la coordinación entre el Gobierno del Estado, a través del Sistema DIF Nayarit, Fundación Grupo México y Ferromex.

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“Agradecemos la presencia de Ferromex y de la Fundación México que vienen a unir esfuerzos con el Gobierno del Estado, particularmente a través del DIF, con el fin de llevar actos de justicia a la población que se encuentra en condiciones de mayor vulnerabilidad económica para poder lograr tratamientos diagnósticos en materia de salud.

"Sean ustedes bienvenidos, esperando que la jornada que el día de hoy se inicia en los vagones del tren transformado en quirófanos o en salas de diagnóstico o de hospitalización transitoria en ocasiones o de consulta, sea un verdadero éxito, y que el Dr. Vagón salga pitando por las vías del tren alegre con la satisfacción de haber servido a los nayaritas. Muchas gracias y que tengan una feliz estancia”, aseveró.

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La presidenta del DIF Beatriz Estrada Martínez, el Tren de la Salud permitirá ampliar las oportunidades de atención especializada para distintos sectores de la población. La invitación también se dirige a las familias para que utilicen estos servicios como parte del cuidado preventivo de su salud, ya que identificar a tiempo algún padecimiento puede facilitar el inicio de un tratamiento.

La atención médica se mantendrá hasta el viernes 14 de agosto, de las 6:00 de la mañana a las 5:00 de la tarde. Los servicios se otorgarán en la Estación del Ferrocarril de Tepic y serán completamente gratuitos, sin requerir una determinada derechohabiencia para acceder a ellos.