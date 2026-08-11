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Una de las personas asesinadas la noche de este lunes en una taquería de Zapopan es familiar del cantante de música regional mexicana, Alfredo Olivas.
Tras corroborar las identidades de los dos hombres muertos, la Fiscalía de Jalisco indicó que uno de ellos es primo del artista sonorense.
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Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas de este lunes, cuando ocho sujetos armados arribaron a la taquería “Fermín”, en la colonia La Cima, en tres vehículos.
Los sujetos abrieron fuego directamente contra un grupo de comensales matando a dos de ellos y dejando heridos a otros tres.
Policías municipales, estatales y elementos del Ejército acudieron al lugar después de recibir los llamados de emergencia.
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dmrr/rmlgv
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