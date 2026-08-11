Falleció el poeta, ensayista y narrador Vicente Quirarte a los 72 años de edad.

La partida del multipremiado escritor y miembro de las instituciones más destacadas del país ha propiciado reacciones en el gremio de la literatura mexicana.

“Con la más profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de Vicente Quirate Castañeda, insigne miembro de El Colegio Nacional y uno de los más destacados, poetas, ensayistas, narradores y dramaturgos que ha dado México. Fue reconocido tanto en el país que lo vio nacer como en las instituciones más ilustres del extranjero. Su muerte deja un lugar irremplazable, pero estamos seguros de que su obra y su recuerdo estará entre nosotros. Descanse en paz”, declaró Leonardo López Luján, presidente en turno de El Colegio Nacional.

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Al pésame también se sumó la Academia Mexicana de la Lengua:

pic.twitter.com/dEfNe6zwOe — Academia Mexicana de la Lengua (@AMLengua) August 12, 2026

“Su obra y su labor marcaron a varias generaciones”, señaló Literatura UNAM, que también se sumó a las condolencias.

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“Se va una voz lúcida, erudita y conocedora de la lengua”, fue como la Revista de la Universidad despidió al escritor:

🕊️ Con Vicente Quirarte (1954-2026) se va una voz lúcida, erudita y conocedora de la lengua. Fue poeta, ensayista, dramaturgo y narrador. Se formó en la #UNAM y fue miembro del @ColegioNal_mx, así como de la Academia Mexicana de la Lengua. Lee aquí "Oráculo manual del… pic.twitter.com/DSCmoHz7gE — Revista de la Universidad (@revista_unam) August 12, 2026

“Me pareció una persona sumamente generosa. Aprecio su imaginario: la ciudad y lo fantástico. ‘Sintaxis del vampiro’ es muy bello. Descanse en paz”, publicó en X el escritor Roberto Abad, junto a una fotografía de libros que donó Quirarte a la Fundación para las Letras Mexicanas.

Durante la FLM, casi todo lo que leí había pertenecido a la biblioteca de Vicente Quirarte. Me pareció una persona sumamente generosa. Aprecio su imaginario: la ciudad y lo fantástico. Sintaxis del vampiro es muy bello. Descanse en paz. pic.twitter.com/iXAVhFauRT — Roberto Abad (@RobertoAbad) August 12, 2026

"La muerte de Vicente Quirarte representa una gran pérdida para la creación literaria de este país", declaró el escritor Martín Solares en sus redes sociales.

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Vicente Quirarte nació en la Ciudad de México el 19 de julio de 1954. Sus estudios, en la UNAM siempre estuvieron enfocados a las Letras Hispánicas, con especial enfoque a la literatura mexicana.

Escribió decenas de libros, entre los que se encuentran Bisturí de cuatro filos (2020), Sintaxis del vampiro (2019) y Razones del samurái (2000), por mencionar unos pocos ejemplos. Fue ganador del Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas 1990 y el Premio Xavier Villaurrutia en 1991, y fue miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua.

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