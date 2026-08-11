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Este martes 11 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió en Palacio Nacional a John E. Waldron, presidente y director de operaciones de Goldman Sachs, con quien conversó sobre la percepción de México en los mercados internacionales y las oportunidades de inversión que ofrece el país.
A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria informó sobre el encuentro y compartió fotografías de la reunión, en la que también participó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora.
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"Conversamos sobre la percepción favorable de nuestro país en los mercados internacionales y las buenas oportunidades de inversión que brinda el Plan México.", aseguró la mandataria.
Sheinbaum Pardo no dio detalles ni habló sobre las inversiones que podrían derivarse de la reunión, tampoco anunció nuevos proyectos concretos con Goldman Sachs.
Sin embargo, destacó la visión positiva que existe en los mercados internacionales sobre México y el potencial de inversión que representa el Plan México, estrategia impulsada por su administración para fortalecer la economía nacional y promover inversiones.
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También indicó que pone a disposición de empresas, instituciones financieras y gobierno todos los servicios posibles que Goldman Sachs ofrece a nivel mundial.
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Goldman Sachs en México
La reunión entre Sheinbaum y Waldron también da continuidad a los acercamientos entre Goldman Sachs y el gobierno mexicano. Waldron ya había sostenido encuentros con autoridades mexicanas en años anteriores, incluido uno en agosto de 2019 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que manifestó confianza en la economía del país.
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De acuerdo con la firma, Goldman Sachs ha tenido presencia desde 1994 en México a través del área de banca de inversión.
Destaca su participación en "importantes transacciones de fusiones y adquisiciones, así como operaciones en los mercados de deuda y capital con empresas locales e internacionales, así como con el gobierno y entidades gubernamentales".
desa/rmlgv
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