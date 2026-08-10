La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer las modificaciones al reglamento para la aplicación de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Se trata de los cambios a las reglas de la ley conocida como antilavado que deberán de cumplir las actividades consideradas vulnerables a ser utilizadas por la delincuencia organizada para el blanqueo de dinero.

Es decir para los sujetos obligados que realizan actividades no financieras vulnerables como los casinos, operaciones con activos virtuales, inmobiliarias, joyerías, casas de arte, distribuidores de autos, blindaje, tarjetas de servicios y prepagadas, vehículos aéreo y marítimos, traslado y custodia de valores y cheques de viajero.

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La nueva reglamentación entrará en vigor a partir de noviembre próximo, pero con una gradualidad para facilitar su implementación, señaló la SHCP en un comunicado.

Según Hacienda, con ello se fortalece el marco regulatorio aplicable a quienes realizan actividades vulnerables.

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Además, aseguró, se consolida el régimen preventivo en materia de prevención del lavado de dinero.

Con ello, destacó, se reafirma el compromiso de México para fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aseguró.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda fortalece el régimen nacional para la prevención del lavado de dinero con la publicación de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación… pic.twitter.com/7oaSaUp5cZ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 10, 2026

Todo ello, manifestó, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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De tal manera, ponderó la dependencia, se contribuye a la protección de la integridad del sistema financiero y al fortalecimiento de los mecanismos de prevención y combate al lavado de dinero.

¿Cuáles son los cambios?

Hacienda detalló que entre los principales cambios destaca la incorporación del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) como principio rector para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley.

Con este modelo, enfatizó, los sujetos obligados mencionados tendrán que identificar, evaluar, clasificar y documentar los riesgos asociados con sus clientes o usuarios,

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Además, vigilar sus operaciones, productos, servicios, canales de operación y zonas geográficas, mediante metodologías que fortalezcan la gestión de riesgos y permitan una mejor identificación de operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Destacó que las nuevas reglas fortalecen las medidas de conocimiento del cliente o usuario, la identificación del beneficiario controlador y de las Personas Políticamente Expuestas, los mecanismos de control interno, la conservación de información y la presentación de avisos.

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De igual forma, la SHCP, por conducto de sus unidades, ejercerán sus atribuciones bajo un Enfoque Basado en Riesgo, orientando las acciones de supervisión y verificación hacia los sectores y actividades con mayor exposición a ser utilizados para el lavado de dinero.

Las disposiciones incorporan además un modelo de cumplimiento proporcional, mediante el cual las obligaciones y las acciones de supervisión se aplicarán considerando el nivel de riesgo de cada Actividad Vulnerable.

De acuerdo con la secretaría a cargo de Édgar Amador, el esquema permitirá optimizar los recursos destinados a la prevención, fortalecer el cumplimiento de las obligaciones legales y facilitar la implementación de controles acorde con las características de cada sector.

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