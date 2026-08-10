Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Este lunes comenzó la audiencia de juicio en contra de Gabriel Alejandro Zapata Enríquez, por el delito de abuso sexual en contra de su hija Dafne Zapata Quintos, en el Centro Integral de Justicia (CIJ) de Ciudad Mante.

La audiencia comenzó aproximadamente a las 12:00 horas, en la sala de audiencias C, con la presencia de la mamá de Dafne, señora Alejandra Quintos Martínez; mientras que el acusado lo hizo vía zoom, a petición de sus abogados.

A diferencia del citatorio anterior, en esta ocasión la señora Alejandra no concedió entrevistas al ingresar, solo pasó acompañada por elementos de seguridad.

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Quien sí dialogó con los medios de comunicación, previo a la audiencia, fue el abogado defensor Omar Enrique Fuentes Medina.

“El señor Gabriel quería estar presente en esta audiencia, sin embargo, por recomendación de nosotros los abogados, atendiendo a las circunstancias particulares que ya conocen de este caso, de que fuera a través de la plataforma Zoom. Desde luego, sobre todo por su propia seguridad”, explicó el litigante.

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- ¿Menciona usted que, por su seguridad de Gabriel, por qué?

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“Ustedes estuvieron, si no mal recuerdo, en la audiencia del día viernes 7. Ustedes hicieron entrevistas, no quiero mencionar nombres, pero se le tachó de pedófilo, de manipulador, entre otras más. Este caso ha sido muy mediático. Si ustedes han visto, incluso en los asuntos relacionados, él ha sido muy prudente y las defensas han sido muy prudentes de no decir cuestiones del proceso, los procedimientos y las pruebas que se ventilan”, respondió Fuentes.

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E insistió: “Es un caso creo que muy sensible. Va a estar la otra parte. Entonces no queremos generar confrontación o encono y consideramos que, por la propia seguridad de nuestro cliente, lo mejor es que sea a través de este mecanismo”.

El abogado afirmó que demostrarán que su cliente es inocente, “dentro de nuestra teoría del caso vamos a demostrar la inocencia plena de Gabriel y sobre todo vamos a demostrar, no sólo con nuestros testigos y nuestras pruebas, sino también vamos a demostrar que las pruebas de la Fiscalía son deficientes. No puedo abundar más, pero esa es nuestra intención”.

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Aunque Fuentes admitió que, en la carpeta de investigación, y parte de las pruebas que se ofrecieron por la anterior defensa de Gabriel, están unos audios que fueron aportados, respecto a unas llamadas telefónicas, dijo desconocer si se trata de uno que circula en redes sociales, en el cual la supuesta voz de la mamá de Gabriel le dice a una voz, presuntamente de Alejandra Quintos, que le están pidiendo mucho dinero. Se habla de 500 mil pesos en dicho audio.

La vinculación a proceso de Gabriel Zapata por el delito de violación equiparada fue en octubre del 2019, en agravio de su hija Dafne. Permaneció cerca de dos años en prisión preventiva y después obtuvo su libertad mediante amparos para llevar el proceso fuera de prisión.

Ante esta situación, Alejandra Quintos hace algunos días dijo que ha peleado por su hija desde el 2019, “él ha metido amparos, ha metido todos los papeles para, ahora sí que evadir su responsabilidad del acto que cometió en el 2019. Desgraciadamente yo nunca dije esto a los medios, porque era revictimizar a mi hija, que tuviera un señalamiento en la sociedad. A mí ahorita me destroza que todo mundo la recuerde y la señale por las dos cosas”.

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Recordó que su hija Dafne iba a declarar en contra de él, “por eso la niña tenía terapias psicológicas particulares que yo pagaba”.

Después se registró el presunto feminicidio de Dafne, el pasado 16 de julio, cuando fue reportada su muerte durante el internado en el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero. Por este caso, actualmente se encuentran detenidos Danna Yanina “N”, Jorge Luis “N”, y Estrella “N”, pero la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas aún mantiene abierta la investigación, mientras en protestas ciudadanas piden que sean detenidos todos los involucrados.

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