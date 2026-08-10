Mérida, Yucatán. - Las condiciones climáticas cambiarán en Yucatán esta semana, pues cuatro ondas tropicales llegarán a la Península, las cuales provocarán precipitaciones intensas, actividad eléctrica y fuertes rachas de viento.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy) mañana llegará la primera onda tropical.

Una segunda onda arribará entre miércoles y jueves, la cual podría fortalecerse por su interacción con un sistema ciclónico en el Golfo de México, aumentando la posibilidad de lluvias intensas.

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Para el viernes se prevé el arribó de una tercera onda tropical, mientras que el sábado se aproximará un cuarto sistema, posiblemente con menor intensidad.

Procivy informó que vigila la posible formación de una baja presión, ubicada al norte de Las Bermudas, la cual presentaría potencial de desarrollo ciclónico.

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La dependencia precisó que, por el pronóstico de su trayectoria, no representa riesgo para Yucatán.

dmrr