Entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 2026, 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido detenidos por órdenes de aprehensión, por hechos probablemente constitutivos de delito.

Así lo dio a conocer el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, quien detalló que se han fortalecido los mecanismos de reclutamiento para los cadetes que ingresan a la Policía de la Ciudad de México, así como los procesos de formación, capacitación y profesionalización de quienes integran la corporación.

Al presentar el Informe de Seguridad correspondiente al mes de julio de 2026, el jefe de la Policía capitalina detalló que, en ese periodo, la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría determinó la aplicación de 3 mil 921 correctivos disciplinarios, así como la destitución de mil 74 elementos.

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Además, se dictaminaron 592 cambios de adscripción, 17 ceses de comisión y 50 suspensiones.

Por otro lado, el secretario precisó que el pasado 25 de julio, 426 nuevos elementos, 399 con perfil de proximidad y 27 de seguridad penitenciaria, se integraron a las filas de la Policía capitalina, además de que se han robustecido las funciones de las unidades especializadas de la dependencia.

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“El objetivo es claro: contar con más y mejores herramientas, para el desempeño de nuestra labor. En este sentido, el pasado 8 de julio, la Unidad Canina de la Policía Bancaria Industrial celebró su vigésimo noveno aniversario, con un estado de fuerza de 17 caninos y 16 policías expertos en su manejo”, indicó.

dmrr