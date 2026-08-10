Artículo 19 denunció que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, negó otorgar protección al periodista Rey David Jiménez García, director del medio digital Salina Cruz Sin Censura.

Lo anterior, señaló, pese a que el periodista oaxaqueño ha recibido dos llamadas telefónicas con amenazas de muerte, tras difundir información de interés público relacionada con acciones irregulares atribuibles al gobierno municipal de Salina Cruz, Oaxaca.

La organización detalló que el sábado 9 de agosto de 2026, por la mañana, Rey David publicó una videocolumna en la que denunció que el Gobierno Municipal de Salina Cruz habría intentado atribuirse diversas obras financiadas con recursos federales, haciéndolas pasar como realizadas por la propia administración municipal. Y esa misma tarde, alrededor de las 18:00 horas, mientras se encontraba con su madre, el periodista recibió una primera llamada en la que un hombre le dijo: «hijo de tu puta madre, baja las publicaciones que hiciste contra el presidente municipal o te va a cargar tu puta madre «, tras lo cual colgó la llamada.

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El periodista reportó el hecho de manera inmediata al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Ese mismo día, más tarde, mientras sostenía una reunión de trabajo con una colega periodista, Rey David recibió una segunda llamada en la que la persona al teléfono le exclamó: «creo que no has entendido, que bajes las publicaciones».

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Mientras que el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación difundió un vídeo con un fragmento de esta segunda llamada, en la que se evidencia claramente una amenaza de muerte directa contra el periodista director del medio Salina Cruz Sin Censura:

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“Si sabes que somos aquí gente del Cromo y de aquí del presidente, ¿o qué rollo? ¿Ya te comió la lengua, cabrón? Nada más ándate por la sombrita porque ya la muerte te susurra al oído, cabrón”, reveló Artículo 19.

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Mediante un comunicado, recalcó que estas amenazas no serían un hecho aislado, porque Rey David ha sido víctima de diversos actos de hostigamiento, amenazas y agresiones relacionados con su labor periodística y con la cobertura de hechos que involucran a autoridades municipales de Salina Cruz.

Entre los antecedentes se encuentran una detención y presunta agresión física por parte de policías municipales en junio de 2026, así como un ingreso previo a su domicilio, durante el cual su madre habría sido agredida y su hermano privado de la libertad, entre otras agresiones. Asimismo, ha señalado haber recibido amenazas anteriores y haber enfrentado acciones legales derivadas de su trabajo periodístico.

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“El propio periodista habría advertido, desde hace un año, que sus agresores son funcionarios públicos del municipio. Sin embargo, el Mecanismo de Protección federal habría exigido al periodista que se concrete un ataque directo en su contra para poder asignarle un nivel alto de protección”, informó.

Artículo 19 recordó que de acuerdo con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en consonancia con el artículo primero Constitucional, es obligación del Estado mexicano garantizar el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.

“La Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos señala que se debe respetar el derecho a la vida, lo cual entraña el deber de abstenerse de incurrir en conductas que tengan como resultado la privación arbitraria de la vida y prevenir ataques a la misma”.

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Por ello, exigió al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas: elevar de manera inmediata el nivel de protección asignado al periodista Rey David Jiménez, adoptando las medidas que resulten necesarias para prevenir que se materialice cualquier situación de imposible reparación, con el objetivo de que el periodista pueda continuar ejerciendo su libertad de prensa sin temor, ni intimidaciones.

Y puntualizó que las nuevas medidas de protección se deben materializar en acciones concretas, urgentes y deliberadas para proteger la vida del periodista, incluso a través de la asignación de un equipo de protección.

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“Resulta inaceptable e incompatible con la referida Observación General 36 que el Mecanismo de Protección exija al periodista que se concrete un ataque en su contra para poder asignar el nivel más alto de protección”, apuntó.

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También exigió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca: tomar conocimiento de los nuevos hechos perpetrados contra el periodista e iniciar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente sobre las amenazas de muerte en contra de Rey David, agotando las líneas de investigación relacionadas con su labor periodística y con la responsabilidad del presidente municipal de Salina Cruz.

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En tanto que al gobierno municipal de Salina Cruz y a su presidente municipal, Daniel Méndez Sosa, abstenerse de utilizar, por acción, omisión o aquiescencia, a corporaciones policiacas o a cualquier otro recurso público o privado para intimidar, hostigar o agredir a Rey David y a cualquier otra persona periodista.

Por último, exigió a las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico en Salina Cruz, considerando el patrón de agresiones en la zona.

dmrr