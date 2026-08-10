San Francisco de los Romo, Aguascalientes. - La madrugada de este lunes, cuatro personas fueron atacadas a balazos afuera de una tienda de abarrotes por un hombre armado que se molestó porque le negaron la venta de cervezas; dos víctimas murieron y sus acompañantes resultaron lesionados.

La balacera ocurrió a las 4:35 horas de este 10 de agosto entre las calles San Gerónimo esquina con San Diego, en la colonia Urbivillas de Vergel, en el municipio de San Francisco de los Romo.

El sujeto llegó al establecimiento a comprar cerveza o licor sin lograr su objetivo; luego de que le negaron la venta de alcohol se retiró molesto del lugar y poco después regresó con un arma de fuego y disparó en contra un grupo de personas que convivían en el exterior del negocio.

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El agresor huyó al ver caer a las personas que agredió, sin que hasta la fecha se tengan datos de su paradero.

Paramédicos auxiliaron a dos personas que presentaban lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego.

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La Fiscalía General del Estado integra una Carpeta de Investigación por el homicidio, y ha requerido a tres personas en calidad de presentadas con el propósito de establecer la identidad del asesino.

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