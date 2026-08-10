Cuernavaca, Mor.- Una jornada de ataques armados simultáneos en cuatro municipios de Morelos dejó un saldo de un hombre ejecutado y cinco personas heridas de gravedad, entre ellas tres civiles baleados en un centro deportivo y un chofer de transporte público emboscado.

El ataque con mayor número de víctimas ocurrió la noche del domingo en la colonia Jardín Juárez, en Jiutepec, donde sicarios en motocicleta abrieron fuego contra las gradas de unas canchas de futbol, hiriendo de gravedad a tres espectadores antes de darse a la fuga.

Horas antes, en el poblado de Oaxtepec, municipio de Yautepec, dos sujetos en motocicleta interceptaron y balearon al conductor de la Ruta 13, unidad económica 68, sobre la avenida Profesor Rómulo F. Hernández; el transportista sobrevivió y fue trasladado bajo resguardo a un hospital.

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En Tlaltizapán, sur del estado, jornaleros localizaron el cadáver de un hombre con visibles huellas de tortura y múltiples impactos de bala, el cual estaba envuelto en una cobija dentro de una parcela de siembra en la colonia Plan de Ayala; la víctima permanece sin identificar en la morgue local.

Finalmente, esta madrugada, se registró otra agresión armada en el Libramiento al 10, a la altura de Walmart en la colonia Campo Sotelo, municipio de Temixco, donde paramédicos auxiliaron a un hombre herido de bala tirado en la vía pública.

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Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) abrieron las carpetas de investigación correspondientes en cada una de las escenas; las autoridades no reportan personas detenidas por estos hechos.

LL