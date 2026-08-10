La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas de la CDMX dio a conocer la incorporación de ocho pueblos originarios y dos comunidades indígenas en el Sistema de Registro y Documentación de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

En la Gaceta Oficial de este lunes, la dependencia dio a conocer que los pueblos que se incorporan son Santa María Nonoalco, en Álvaro Obregón; Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán; Santiago Atepetlac y Santiago Atzacoalco, en Gustavo A. Madero; así como Santa Marta Acatitla (PBLO), Santa María Aztahuacan (PBLO), Santiago Acahualtepec (PBLO) y San Andrés Tetepilco (PBLO), en Iztapalapa.

“Los pueblos originarios anteriormente listados reúnen los criterios y características objetivas y subjetivas establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México y demás normativa aplicable”, se indica en el documento.

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Asimismo, se publicó el aviso por el que se da a conocer la procedencia de inscripción de dos comunidades indígenas residentes de la CDMX en dicho registro:

"Comunidad Triqui de Potrero" de San Juan Copala, Oaxaca, perteneciente al Pueblo Indígena Triqui y la “Comunidad Ndo' Yo Ita, Nunuma", de Santo Tomás Ocotepec, Tlaxiaco, Oaxaca, perteneciente al Pueblo Indígena Mixteco.

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mahc/LL