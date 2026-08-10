Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió este lunes a Irán que su país también exige una indemnización por los daños causados por la República Islámica, después de que Teherán pidiera a Washington ser compensado por las consecuencias de la guerra.

"Es una idea interesante porque ahora también exijo compensación a Irán por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son famosos", escribió en su red Truth Social.

Trump puso como ejemplo el atentado de Al Qaeda en el año 2000 contra el destructor estadounidense USS Cole, en el que murieron 17 estadounidenses y en el que EU acusa a Irán de haber estado involucrado.

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El mandatario también dijo que Teherán debería compensar a las familias de los miles de manifestantes muertos durante la represión de las protestas por parte del régimen de los ayatolás en los últimos 50 años.

"He instruido a mis representantes para que incluyan firmemente esto en todas y cada una de las futuras negociaciones", apuntó.

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Trump publicó este mensaje después de que Irán difundiera el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo que permanece bloqueada en represalia por los ataques estadounidenses.

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Entre las exigencias, Irán planteó el levantamiento del bloqueo naval contra el país, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y una compensación por los daños provocados por la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

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En su mensaje en Truth Social, Trump aseguró que la cuestión de la compensación nunca se ha planteado durante las negociaciones que Washington y Teherán han mantenido de forma intermitente en los últimos meses para tratar de poner fin al conflicto.

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